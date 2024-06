Czy masz żonę? Oto odpowiedź Pudzianowskiego

Mariusz Pudzianowski zapisał piękną kartę w historii polskiego sportu. Popularność zdobył dzięki programowi "Siłacze", który przez wiele lat był transmitowany na antenie stacji TVN. Sportowiec osiem razy był mistrzem Polski, pięć razy mistrzem świata i sześć razy mistrzem Europy w zawodach Strongman. W 2010 roku zakończył karierę strongmana i został zawodnikiem mieszanych sztuk walki.

W MMA stoczył 27 zawodowych walk, z których zwyciężył 17. Pudzianowski po raz ostatni pojawił się w klatce niespełna rok temu, kiedy na gali KSW na Stadionie Narodowym został znokautowany przez Artura Szpilkę.

Mariusz Pudzianowski przerwał milczenie. Zabrał głos ws. życia miłosnego

47-latek bardzo chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Często dodaje tam motywacyjne przemówienia dotyczące porannych biegów czy pracy. Dotychczas nie ujawniał jednak informacji odnośnie do swojego życia miłosnego. Tajemnicą było owiane to, czy 47-latek się z kimś spotyka. Teraz postanowił to zmienić. Ostatnio Mariusz Pudzianowski został zapytany przez jednego z internautów o drugą połówkę. "Mariusz, masz żonę?" - spytał internauta.

Sportowiec nie przeszedł obojętnie obok tego pytania i od razu udzielił krótkiej odpowiedzi. "Nie, ale dwie kochanki i sąsiadkę dobrą" - napisał Pudzianowski. Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Zdecydowanie większość z nich doceniła poczucie humoru Pudzianowskiego. "Bogaci ludzie nie mają żon" - napisał jeden z obserwujących. "Aa to całkiem na wypasie" - dodał kolejny.

W 2009 roku Mariusz Pudzianowski oznajmił, że nie będzie się dzielić swoim życiem prywatnym z mediami. Wszystko wskazuje na to, że do tej pory legenda polskiego sportu trzyma się tej zasady.