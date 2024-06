Rozenek-Majdan zabrała głos ws. Lewandowskich. Jaśniej się nie da

Anna Lewandowska po rezygnacji z kariery sportowej świetnie odnalazła się w "życiu po życiu". Żona Roberta Lewandowskiego została trenerką fitness i prawdziwą bizneswoman. Po przeprowadzce do Barcelony swój czas dzieli między Polską i Hiszpanią, gdzie prowadzi swoje interesy. Jako trenerka fitness organizuje liczne wydarzenia, które mają zachęcać do aktywności. Niedawno jeden z nich odbył się w Starej Wsi, w pobliżu Częstochowy.

Jedną z uczestniczek "Camp by Ann" była prezenterka telewizyjna, Małgorzata Rozenek-Majdan. Jej obecność na obozie nie była przypadkowa. Żona byłego reprezentanta Polski - Radosława Majdana - jest znana z zamiłowania do aktywności fizycznej. Rozenek-Majdan w mediach społecznościowych wyznała, że pewnego dnia podczas obozu spóźniła się na trening biegowy, przez co musiała wykonać dodatkowe ćwiczenia.

Małgorzata Rozenek-Majdan zabrała głos ws. Lewandowskich

Na "Camp by Ann" nie zabrakło też lekcji tańca. Ogromne zamieszanie w sieci wywołała fotografia Anny Lewandowskiej w towarzystwie tancerza bachaty. W tej sprawie głos zabrała Małgorzata Rozenek-Majdan.

- Tego nawet szkoda komentować, zupełnie poważnie. Podziwiam cierpliwość Ani do tego, z czym musi się mierzyć. Rozumiem, jak wielkiej siły to od niej wymaga, bo tak naprawdę to nie ma znaczenia - teraz czepiają się o to, a wcześniej czepiali się o coś zupełnie innego, a za chwilę będą się czepiali o coś jeszcze innego - stwierdziła w rozmowie z portalem "Pudelek".

- Niestety, im wyżej jesteś, tym te ataki są bardziej wzmożone. Zobacz, jakiej to wymaga od Ani siły i takiej zgodności życia ze sobą. To na pewno do niej dociera, a mimo to ona nie żyje pod publikę, co jej się często zarzuca. Ona żyje tak, jak chce i się bawi tym, a to jest najważniejsze - dodała.

Ostatnio w obronie Lewandowskich stanął też Mateusz Borek. - Nie wariujmy, to jest chory świat. Za chwilę Robert Lewandowski nie będzie mógł mieć żadnej koleżanki, a Anna Lewandowska żadnego kolegi - podkreślał dosadnie Mateusz Borek w Kanale Sportowym.