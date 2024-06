Rosjanka "ukradła" Polce wyjazd na IO. Stanowcza reakcja Nitrasa

Chociaż Liliana Lewińska ma dopiero 16 lat, to była jedną z faworytek do wywalczenia kwalifikacji olimpijskiej podczas mistrzostw Europy w Budapeszcie w gimnastyce artystycznej. Mowa o dwukrotnej mistrzyni świata juniorek. Bezpośrednią rywalką Lewińskiej w wywalczeniu kwalifikacji była 15-letnia Vera Tugolukova z Rosji, która w listopadzie 2022 roku otrzymała cypryjskie obywatelstwo. "Przed ostatnią konkurencją (układ z maczugami) Lewińska prowadziła z przewagą 0,6 pkt. Ostatecznie Polka zdobyła w kwalifikacjach notę łączną 130,300, słabszą od Very Tugolukovej o... 0,25 pkt" - opisywała sytuację z eliminacji Karolina Jaskulska ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Przygoński i dziennikarz Sport.pl driftują samochodem za milion złotych!

Sławomir Nitras reaguje ws. występu Liliany Lewińskiej na igrzyskach olimpijskich w Paryżu

Cała sytuacja oburzyła polskie środowisko gimnastyczne, a interwencję w tej sprawie ogłosił minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.

"Wysłałem list do FIG Executive Committee z prośbą o interwencję ws. Pani Liliany Lewińskiej, gimnastyczki i wicemistrzyni Europy w układzie z maczugami, która po kontrowersyjnych decyzjach sędziów przegrała walkę o awans na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024. Trzymam kciuki" - przekazał polityk Koalicji Obywatelskiej.

Wcześniej w sprawie Liliany Lewińskiej interweniował prezes Polskiego Związku Gimnastycznego Leszek Blanik. - Przedstawiliśmy sytuację i poprosiliśmy o to, by ktoś z FIG [Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna - przyp. red.] zwrócił uwagę i zweryfikował. Wiemy, że ze strony FIG temat został podjęty - powiedział.

Blanik opisywał, że w ocenie dwóch układów Lewińskiej doszło do ingerencji ze strony superiora jury, którą była Cypryjka Evangelia Trikomiti. W wyniku tych działań Polka straciła trzy punkty. - Sędziowie przyznają noty składające się z kilku komponentów, a superior jury ma prawo ich zablokowania. Ten blok miał być formą nadzoru, możliwością korekty sędziów, gdy np. występuje duża rozbieżność między nimi - mówił. Czy ostatecznie Liliana Lewińska otrzyma szansę występu w Paryżu? To okaże się najpewniej w najbliższym czasie.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Relacje z tej imprezy będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.