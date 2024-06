Nie żyje Krzysztof Pochwała. Ogromna tragedia reprezentanta Polski

Slalom kajakowy to dyscyplina, która na igrzyskach olimpijskich po raz pierwszy pojawiła się w 1972 roku w Monachium. Na stałe w programie olimpijskim zagościła w 1992 roku w Barcelonie. To właśnie tę dyscyplinę sportu uprawiał tragicznie zmarły Krzysztof Pochwała.

Jego syn był olimpijczykiem. Nie żyje ważna postać polskich kajaków

O jego śmierci poinformował portal dts24.pl. - Krzysztof Pochwała zmarł 1 czerwca na Wierchomli, gdzie wybrał się z grupą znajomych na przejażdżkę rowerową. Zasłabł nieopodal schroniska. Obecni na miejscu ratownicy podjęli reanimację, niestety nieskuteczną - czytamy na stronie internetowej wspomnianego źródła.

Pochwała był reprezentantem Polski w latach 70. ubiegłego wieku, ale także - jak wynika ze wspomnień - niezwyke utalentowanym, pracowitym i koleżeńskim człowiekiem. W rozmowie z dts24.pl pożegnał go Krzysztof Szkaradek - honorowy prezes klubu Start Nowy Sącz. - Pomagał innym. Posiadał talent, ale był też mocno zaangażowany w proces szkoleniowy. Po zakończeniu kariery zawodniczej nadal startował w wielu imprezach, już jako oldboj. Udzielał się na każdym kroku. Do końca życia był związany ze sportem i kajakami, które kochał. Był też bardzo dobrym sędzią kajakarskim, tę pracę wykonywał do ostatnich chwil - przyznaje. Wraz z końcem kariery założył firmę, ale pozostał przy sporcie.

– Stało się to w trakcie rekreacji, w czasie wolnym, wśród znajomych. Nagle zasłabł i mimo 1,5-godzinnej reanimacji nie udało się go uratować. Krzysztof zawsze był uśmiechnięty, życzliwy, chętny do pomocy. Wielokrotnie jeździliśmy razem na zawody kajakowe, był świetnym kierowcą. Jeździło się z nim bezpiecznie. To dla mnie duże zaskoczenie, widzieliśmy się niedawno, był uśmiechnięty, wysportowany - tak - cytowany przez rdn.pl - wspomina go Jerzy Cebula, sądecki dziennikarz sportowy i fotoreporter.

Warto wspomnieć, że syn Krzysztof Pochwały - Marcin czterokrotnie - w 2004, 2008, 2012 i 2016 roku - startował na igrzyskach olimpijskich. Na swoim koncie ma także udział - i to z sukcesami - w mistrzostwach świata. W 2018 rok zdobywał złoto w C-2 mikst.