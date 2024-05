Skandal na całe USA. Dożywotnia dyskwalifikacja. Wstrząsające ustalenia

- Kultura pracy trenerów się zmienia. Zachowania, które kiedyś były tolerowane lub ignorowane, nie są już akceptowane, a odpowiedzialność się zwiększa. To krok w bardzo dobrym kierunku - powiedział dyrektor generalny amerykańskiej organizacji SafeSport - Ju'Riese Colon - zaraz po tym jak dożywotnią dyskwalifikacją ukarana została trenerka łyżwiarstwa figurowego - Dalilah Sappenfield.

To właśnie do organizacji SafeSport w 2020 r. zgłosiła się łyżwiarka Tarah Kayne, która przez lata była podopieczną Sappenfield. Kayne w rozmowie z "USA Today" przyznała, że była ofiarą przemocy fizycznej i psychicznej i przez lata bała się opowiedzieć o przestępstwach popełnianych przez Sappenfield.

- Okropieństwa, które mnie spotkały we współpracy z nią sprawiły, że zakończyłam karierę. Sappenfield wiele razy mówiła mi, że chce mnie złamać i w końcu jej się to udało - powiedziała Kayne, która zakończyła zawodową karierę w grudniu 2020 r., a dziś jest trenerką dzieci w Kanadzie.

O co konkretnie Kayne oskarżała Sappenfield? - Ciągle mówiła tylko o seksie. Interesowało ją moje życie seksualne i to, z kim się spotykam. Wykorzystywała plotki przeciwko mnie. Wiedziała, że miałam problemy psychiczne, ale zamiast mi pomóc, wyśmiewała mnie - mówiła Kayne w rozmowie z "USA Today".

- Ale to nie wszystko. Ona chodziła po wszystkich zawodnikach, których wspólnie znałyśmy i rozpowiadała o moich problemach. Wiem, że pytała wielu łyżwiarzy, czy któryś nie zechciałby się ze mną umawiać i mnie zaspokajać - dodała.

Dożywotnia dyskwalifikacja dla amerykańskiej trenerki

Kayne przyznała, że zachowanie jej trenerki doprowadziło ją do samookaleczenia w 2016 r. Łyżwiarka ujawniła, że podcięła sobie żyły na prawym nadgarstku. Śledztwo organizacji SafeSport w tej sprawie trwało ponad 2,5 roku.

We wrześniu 2021 r. organizacja podjęła środki zapobiegawcze wobec Sappenfield. SafeSport zakazało trenerce kontaktów z tuzinem zawodników i zawodniczek zamieszanych w sprawę. Ci, których sprawa nie dotyczyła, mogli trenować pod okiem Sappenfield jedynie w obecności innej osoby dorosłej.

W środę zapadł wyrok w sprawie, a trenerka, która dotąd nie przyznawała się do winy, została skazana na dożywotnią dyskwalifikację. Wyrok nie jest prawomocny, a Sappenfield już zapowiedziała apelację.

Sappenfield to bardzo znana w USA trenerka łyżwiarskich par. Cztery z nich Amerykanka doprowadziła do tytułu mistrza kraju. Takie same sukcesy odnosiła z młodzieżą i oraz dziećmi. Jeszcze w styczniu 2024 r. Sappenfield brała udział w mistrzostwach kraju, które odbywały się w Colorado.

Jej największym sukcesem szkoleniowym było poprowadzenie Alexy i Chrisa Knierimów na igrzyskach olimpijskich w 2018 r. Amerykanie w parze zajęli dopiero 15. miejsce, jednak zdobyli brązowy medal w rywalizacji drużynowej.