W styczniu 2023 r. głośno zrobiło się o konkursie organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu "Sport dla wszystkich". O samym programie na stronie ministerstwa czytamy, że "ma na celu popularyzację sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych".

Program stał się jednak znany z zupełnie innych powodów. Na początku 2023 r. media poinformowały, że chociaż wnioski o dotację złożyło ponad tysiąc organizacji, to cała pula, czyli 26 mln złotych, trafiło do zaledwie ośmiu z nich.

Sprawa trafiła do Najwyższej Izby Kontroli, która wskazała, że za taki stan rzeczy odpowiedzialny był poprzedni minister sportu i turystyki - Kamil Bortniczuk. Z wystąpienia pokontrolnego, do którego dotarł portal tvn24.pl, wynika, że Bortniczuk osobiście wskazał osiem organizacji, do których miały trafić pieniądze.

Jak informowało Radio ZET, aż 14 mln złotych trafiło do Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Prezesem tej organizacji od ponad dwóch lat jest Mieczysław Baszko, czyli były poseł i kolega Bortniczuka z partii Republikanie, której w październiku 2021 r. przypadło ministerstwo sportu.

Dziś tej partii już nie ma, ponieważ została wchłonięta przez Prawo i Sprawiedliwość. Jej założyciel - Adam Bielan - tak samo jak Bortniczuk startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawa tajemniczych dotacji nabrała jednak nowego tempa.

"Nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji"

Jak poinformował portal tvn24.pl, NIK negatywnie ocenia "przygotowanie i przeprowadzenie przez Kamila Bortniczuka" tego programu. Na czym miały polegać uchybienia? Wg NIK Bortniczuk "samodzielnie, bez uwzględnienia oceny dokonanej przez członków komisji" i przy "zastosowaniu nieznanych kryteriów" zdecydował o dofinansowaniu "wskazanych przez niego" wniosków.

- Spotykaliśmy się u naczelnika. Było jedno duże spotkanie, kiedy dowiedzieliśmy się, że będzie tylko osiem wniosków dofinansowanych. Listę wniosków przysyła naczelnik. Głosowania nie było - mówił w NIK sekretarz komisji, cytowany przez tvn24.pl.

Jak ustaliła NIK, na "pierwotnej liście było kilkaset wniosków ocenionych pozytywnie", a na liście, która "wróciła od ministra, było już tylko osiem wniosków". - Była to decyzja ministra. Nigdy wcześniej w czasie mojej pracy nie było takiej sytuacji. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego akurat te osiem wniosków zostało ocenionych pozytywnie, one niekoniecznie miały największą liczbę punktów, nie wyjaśniono nam tego - zeznał w NIK jeden z członków komisji konkursowej.

Portal tvn24.pl skontaktował się z Bortniczukiem, który stwierdził, że ustalenia NIK są dla niego "szokujące". Były minister sportu nie przyznał się do wyżej opisywanych sytuacji. Prezes NIK - Marian Banaś - przekazał PAP, że zawiadomienie do prokuratury jest już przygotowywane.

"Czekam na nie z pełnym spokojem" - skomentował Bortniczuk w rozmowie z tvn24.pl. Bortniczuk ministrem sportu był do 27 listopada 2023 r. Od 12 grudnia urząd ten sprawuje Sławomir Nitras.