Kucharski tylko zobaczył, co zrobił jego kolega i nie wytrzymał. "Ruska onuca"

Arkadiusz Onyszko był niegdyś jednym z najlepszych polskich bramkarzy. Ma na koncie blisko 200 meczów w duńskim Odense, a ponadto występy w m.in. FC Midtjylland, Lechu Poznań czy Widzewie Łódź. Mimo nieprzeciętnych umiejętności często było o nim głośno ze względu na pozasportowe wybryki, a kulminacją była jego biografia "Fucking Polak". Na początku roku sporo mówiło się za to o jego kontrowersyjnych działaniach w Górniku Łęczna.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromna radość w Białymstoku. "Pięć pokoleń na to czekało"

Cezary Kucharski reaguje na wpis Onyszki. "Ruska onuca"

Niedawno startował za to do rady miasta Lublina, ale nie udało mu się uzyskać mandatu. Związany z Prawem i Sprawiedliwością 50-latek zamieścił w środę w sieci kontrowersyjny wpis odnośnie do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Na dodanym obrazku widać drogowskaz z flagami Unii Europejskiej i Polski. Po stronie Unii znalazł się ubrany na biało-czerwono wisielec. Wszystko opatrzone zostało podpisem: "Wybierz mądrze. Ty wybierasz". "Dno dna" - można było przeczytać w komentarzach.

Bardzo szybko na jego działanie zareagował również były reprezentant Polski Cezary Kucharski. "Mój kolega z piłki Arek Onyszko pisze jak ruska onuca. Pomimo tego, że dużo życia swojego spędził na zachodzie Europy, to ciągnie go na wschód. Tłumaczę sobie to tak, że bramkarze w drużynach piłkarskich uchodzili za najmniej rozgarniętych w szatni" - podsumował na portalu X.

Wyrażenie "ruska onuca" odnosi się do kogoś, kto wykonuje działania propagandowe na rzecz Rosji lub sprzyja jej w inny sposób.

Kucharski ma diametralnie inne poglądy polityczne. W latach 2011-2015 pełnił funkcję posła RP z ramienia ówczesnej Platformy Obywatelskiej. Mimo że nie ubiegał się o reelekcję, to wciąż często zabiera publicznie głos na tematy politycznie. Jakiś czas temu boleśnie skrytykował występ byłego redaktora TVP Rafała Patyry. "Funkcjonariusz propagandy szoruje po dnie żenady" - oznajmił.

Mimo wszystko o Kucharskim najgłośniej jest ze względu na trwający konflikt z byłym klientem Robertem Lewandowskim. Piłkarz FC Barcelony miał rzekomo nagrywać z nim rozmowy, które potwierdzają, że był przez niego szantażowany. "Prokuratura w Warszawie przekazała telefony Roberta Lewandowskiego kolejnym ekspertom" - przekazał ostatnio Kacper Sosnowski ze Sport.pl.