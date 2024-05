Nieznana twarz Marcina Dańca. Dramatyczne wyznanie. "Czułem, że coś jest nie tak"

Marcin Daniec to nie tylko komik i znana postać w show-biznesie, ale i ogromny pasjonat sportu, przede wszystkim piłki nożnej. Od lat kibicuje Wiśle Kraków. W przeszłości zabierał też kilkukrotnie głos w sprawie gry reprezentacji Polski. Pochwalił biało-bzerwonych, kiedy ci awansowali na mistrzostwa świata w Katarze, przy okazji wbijając szpilkę Paulo Sousie. W końcu Portugalczyk zostawił kadrę tuż przed barażami. - Chcę jeszcze stwierdzić, że "Zołza" nie zna się na piłce, bo nie stawiał na naszych! Jest też tchórzem! - mówił w jednym z wywiadów.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz o powołaniach: Zawsze może być ktoś niezadowolony

Okazuje się, że Daniec nie tylko śledzi rywalizację, ale i pozostaje aktywny sportowo. Uprawia m.in. tenis czy pływanie. Nieco więcej opowiedział o tym w rozmowie z Interią i zdradził nieznane dotąd fakty z życia. Wyszło bowiem na jaw, że uratował życie kilku osobom.

Marcin Daniec bohaterem. Opowiedział o akcjach ratowniczych. "Uratowałem osiem osób"

- Nie ma takiego honorarium, nie ma takiego zwycięstwa, które rekompensowałoby satysfakcję, że ratuje się komuś życie. A ja uratowałem od utonięcia osiem osób - wyznał Daniec. I opowiedział nieco więcej o tych sytuacjach.

Okazuje się, że dwie z tych osób były mu bardzo bliskie. Pomógł wydostać się z opałów m.in. własnej żonie. - Cała akcja rozegrała się ok. 200 metrów od brzegu. Żona pływa świetnie, ale czekając na nią w łódce kolegi, czułem, że coś jest nie tak. Wtedy był taki prąd, który znosił ją w przeciwną stronę. Skoczyłem i bardzo szybko do niej dopłynąłem. Była bardzo mocno zmęczona walką z falami. Wtedy po raz pierwszy w życiu dostałem brawa poza sceną - opowiadał.

Jeszcze wcześniej uratował życie własnej mamie. A na tym bohaterskie gesty komika się nie kończą. - Kilka lat temu, po występie w Pogorzelicy, podszedł do mnie chłopak i powiedział: "Kiedy byłem mały, pan uratował życie mojemu ojcu". A w Chicago, po występie w Copernicus Center, gdzie było prawie dwa tysiące ludzi, podeszło do mnie dwóch mężczyzn i mówią: "Pan kiedyś uratował życie moje i mojego brata" - kontynuował.

Daniec skorzystał z okazji i dał jedną radę, która może uratować ludzkie życie. - Proszę przekazać wszystkim chłopakom, że gdy chcą zaszpanować przy dziewczynach, najpierw muszą sprawdzić teren, w którym skacze się na główkę - podkreślał.

Polska cierpi na brak "kultury pływania"

Bardzo często młodych ludzi, szczególnie chłopców, ponosi brawura i decydują się na niebezpieczne skoki. Te zazwyczaj kończą się tragicznie. W najłagodniejszych przypadkach to uraz kręgosłupa, a w najgorszych śmierć. I to właśnie wspomniana brawura i lekkomyślność są jednym z powodów, dla których dochodzi do tragedii, choć nie dotyczy to tylko młodych osób, o czym już kilka lat temu w rozmowie ze Sport.pl opowiadał Leszek Naziemiec, autor książki pt. "Dzikie Pływanie".

- Wiele sprowadza się do tego, że Polacy nie potrafią pływać i źle oceniają swoje umiejętności. Wchodzą do wody i po prostu toną. To bardzo ciekawe i wymowne, że nie tonie młodzież, a osoby dorosłe. W tej grupie są też wędkarze, którzy spadają z łódek i nie mają żadnych umiejętności pływackich - podkreślał.

Ale wydaje się, że nie tylko lekkomyślność wpływa na utonięcia w Polsce. W naszym kraju nie ma tzw. kultury pływania. Nie ma odpowiedniej edukacji, która uczy nie tylko, jak pływać, ale i zajmuje się bezpieczeństwem w trakcie aktywności w wodzie.

- Na pewno można zrobić więcej w kierunku zmniejszania liczby ofiar utonięć. Mówię tutaj o czymś w rodzaju "powszechnej nauki pływania". Dawniej takie programy obowiązywały w wielu miastach w Polsce. Dzieci musiały przejść obowiązkową naukę pływania. Na pewno to oznaczałby koszty, ale gra warta jest w każdym roku istnienia 500-600 ludzkich istnień - mówił Paweł Słomiński, były prezes Polskiego Związku Pływackiego.

To, że w Polsce istnieje spory problem, świadczą też statystyki, o których w 2021 roku pisał Piotr Majchrzak. "Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia są przerażające. Pokazują, że w Polsce ryzyko utonięcia jest niemal dwa razy wyższe niż w innych krajach Unii. Na 100 tys. mieszkańców toną tu prawie dwie osoby. W pozostałych krajach unijnych - jedna" - czytamy. Pozostaje mieć nadzieję, że w kolejnych latach państwo położy większy nacisk na naukę i bezpieczeństwo w trakcie pływania.