Polak pokazał, co się dzieje pod Mount Everestem. "To jest absurdalne"

Mount Everest (8848 m n.p.m.) po raz pierwszy został zdobyty 29 maja 1953 r. Dokonał tego nowozelandzki himalaista Edmund Hillary wraz z Szerpą Tenzingiem Norgayem. - W końcu załatwiliśmy skurczybyka - powiedział po zejściu Hillary, a jego słowa poszły w świat. Zwłaszcza że Nowozelandczyk nie wiedział, że był nagrywany przez BBC.

Nie sposób zliczyć ludzi, którzy od tamtej pory zdobyli szczyt Mount Everestu. Zwłaszcza że od kilku lat bardzo popularne i modne zrobiły się wycieczki komercyjne. Koszt wyprawy na szczyt najwyższej góry na świecie może wynieść od 40 do nawet 400 tys. dolarów.

- To nie jest jednak tak, że człowieka, który zapłaci nawet największe pieniądze, ktoś na tę górę wniesie. Zapewniam, że nikomu się to jeszcze nie udało. Co więcej, nepalskie ministerstwo sportu i turystyki, jak się dowie, że ktoś przeleciał helikopterem nad niebezpieczną, oblodzoną częścią drogi na szczyt, nie przyzna certyfikatu. Nawet jeśli będzie się na nim pięć razy podczas jeden wyprawy - w rozmowie na antenie radiowej "Trójki" mówił alpinista Bogusław Magrel.

– Można powiedzieć, że pilnuje się czystości stylu. Tak, by ludzie nie przesadzali. Mogą oczywiście korzystać z wind poręczowych, mogą im też pomagać Szerpowie i nieść ich bagaże. Ale na własnych nogach trzeba przejść od bazy do wierzchołka. Jeśli ktoś tego nie zrobi, nie może uważać się za zdobywcę - dodał.

Absurdalne sceny na Mount Evereście

To, co obecnie dzieje się na Mount Evereście, mogliśmy zobaczyć dzięki Polakom, którzy zdobyli szczyt tej góry w ostatnich dniach. Materiał wideo został zaprezentowany na kanale "Szczytomaniak" na Youtubie. 19 maja na szczyt najwyższej góry świata weszli Karol Adamski, Szymon Jaskuła oraz Agnieszka Maszewska.

Jak dowiadujemy się z materiału wideo, tego dnia na szczyt Mount Everestu ruszyło 100 osób. Już kolejnego dnia chętnych było aż dwa razy więcej. I widać to dobrze na wideo, które z drogi powrotnej ze szczytu nagrał Jaskuła. Polacy spotkali wielką grupę turystów w drodze do obozu III.

W tej grupie było dwóch innych Polaków: Jakub Patecki i Mateusz Waligóra. "Wszystko wskazywało na to, że choć warunki pogodowe będą dla nich odrobinę łaskawsze, to problemem mogą być tworzące się korki na poręczówkach w kierunku szczytu" - słyszeliśmy w filmie na "Szczytomaniaku".

We wspomnianym filmie zobaczyliśmy sceny nagrane przez Jaskułę w trakcie schodzenia ze szczytu. Kiedy Polacy kierowali się do obozu III, w drodze na Mount Everest tworzyły się potężne korki. - My schodzimy, ale zobaczcie, ile ludzi wchodzi. To jest jakieś absurdalne. (...) Nigdy w życiu więcej - powiedział Jaskuła.

Jaskuła swoim osiągnięciem szeroko chwalił się w mediach społecznościowych. Pochodzący z Sulęcina himalaista został pierwszym Lubuszaninem, który zdobył najwyższą górę na świecie. - To coś niesamowitego. Tak się spełnia marzenia! - mówił Jaskuła.

Polacy pierwszy raz stanęli na Mount Evereście w lutym 1980 r. Szczyt zdobyli Leszek Cichy oraz Krzysztof Wielicki, którzy jako pierwsi w historii dokonali tego zimą.