Nie do wiary! Mieli już pewne wicemistrzostwo Polski. Wszystko stracili. Ale jak?!

Sytuacja przed ostatnią kolejką w mistrzostwach Polski w piłce wodnej była pasjonująca. W walce o medale liczyły się trzy drużyny: Nekera AZS Uniwersytet Warszawski, Alfa Gorzów Wielkopolski i Job Center Mega-Invest Poland WTS Polonia Bytom.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek szybko biega i otwarcie mówi o okresie w sporcie

Nie wytrzymał i wrzucił sędziego do wody. Koniec meczu i walkower

Niemal pewnym mistrzostwa był zespół Nekera AZS Uniwersytet Warszawski. Drużyna ta potrzebowała tylko wygrać przed własną publicznością z szóstą drużyną tabeli - ŁSTW Politechniką Łódzką. Tak się rzeczywiście stało, bo zespół ze stolicy zwyciężył 23:5 i cieszył się ze zdobycia mistrzostwa Polski -trzeciego w historii klubu (złoto wywalczał też w latach 2021 i 2023).

Wydawało się, że pewni drugiego miejsca byli zawodnicy Job Center Mega-Invest Poland WTS Polonii Bytom. Przed ostatnią kolejką mieli bowiem cztery punkty przewagi nad zespołem Alfa Gorzów Wielkopolski i grali z nim u siebie. Bytomianie musieli zatem tylko rozegrać mecz i mogli go nawet wysoko przegrać. I tak cieszyliby się ze srebrnego medalu.

W spotkaniu tym doszło jednak w czwartej kwarcie do kuriozalnej sytuacji. Zawodnik z Bytomia - Wenezuelczyk Hugo Velazquez został wykluczony przez sędziego. Wyszedł z wody, rzucił czepkiem, dyskutował z arbitrem. Mało tego, po chwili popchnął go do basenu. Mecz został przerwany, a po chwili zakończony. Goście wygrali za trzy punkty, a zespół z Bytomia został ukarany jednym odjętym punktem. W efekcie gorzowianie dogonili bytomian w tabeli i wyprzedzili ich dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań.

- Uwaga mamy ważny komunikat. Jechaliśmy na Śląsk, żeby rozegrać ostatni mecz sezonu z WTS Polonia Bytom. Mieliśmy w głowie, że sam mecz nic nie zmieni dla układu tabeli i wrócimy z wcześniej zapewnionymi brązowymi medalami, a srebrne zostaną na Śląsku. Jednak stało się coś niesamowitego. Przy pewnym prowadzeniu naszego zespołu w IV kwarcie jeden z zawodników z Bytomia po wykluczeniu przez sędziego nie wytrzymał psychicznie. Wyszedł z wody i wrzucił do basenu arbitra spotkania. Spotkanie zostało w tym momencie zakończone, a naszej drużynie przyznano 3 punkty, a drużynie z Bytomia odjęto punkt za walkower. I dzięki tej decyzji w tabeli punktowej mamy tą samą ilość punktów co drużyna z Bytomia, lecz z uwagi na lepszy bilans bezpośrednich meczów zostajemy WICEMISTRZEM POLSKI za sezon 2023/2024 - czytamy na Facebooku ALFA Gorzów Wielkopolski.

Dla klubu z Gorzowa to największy sukces w historii klubu. Dotychczas dwa razy była na trzecim miejscu (2022 i 2023).

Mistrzostwo Polski aż szesnaście razy zdobywał ŁSTW Łódź. Drugi w największej ilości złotych medali jest Stilon Gorzów Wielkopolski - 15.