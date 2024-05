Uciekła do Polski, ale reżim Łukaszenki nie odpuszcza. "Przyszli do moich rodziców"

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się już 26 lipca. Dla sportowców, którzy wezmą w nich udział, trwają więc ostatnie przygotowania. Kryscina Cimanowska jest ważną członkinią reprezentacji Polski. Będzie brać udział w sztafecie kobiet 4x100 metrów.

Cimanowska przygotowuje się do igrzysk olimpijskich. Białoruskie służby prześladują jej rodzinę

Biegaczka od dawna znajduje się pod ostrzałem białoruskiej władzy. Wszystko przez to, że zbiegła z kraju, skrytykowała tamtejszych działaczy oraz ostatecznie postanowiła reprezentować Polskę. W Białorusi została jednak jej rodzina. Jej bliscy nie mogą zaznać spokoju. Teraz białoruska władza postanowiła wejść do rodzinnego domu Cimanowskiej. Lekkoatletka podzieliła się tą informacją po nieudanym starcie w Dessau-Rosslau, gdzie w finale biegu na 100 metrów miała wynik 11,44 sekundy.

"Dzisiaj 11,44 i 4. miejsce to nie jest wynik, jaki chcielibyście widzieć w sezonie olimpijskim, ale co mamy, to mamy. Trudno przygotować się do biegania i zawodów, gdy dzień wcześniej ludzie przychodzą do domu twojej rodziny, trudno przygotować się, gdy w ojczyźnie toczy się przeciwko tobie sprawa karna, trudno, gdy nie wiesz, co jutro będzie z twoją rodziną. Przygotowuję się do następnego startu i wciąż wierzę w siebie na 200 m" - napisała na Instagramie.

W rozmowie z "Interią" Cimanowska zdradziła szczegóły. - Ludzie z komisji śledczej przyszli przeszukać do moich rodziców. Nie mogę nic więcej powiedzieć. Rodzice podpisali dokumenty o zachowaniu poufności i nie kontaktują się ze mną - przyznała.

Rodzice Cimanowskiej są schorowani. Jej ojciec przeszedł udar, a mama chorowała na nowotwór. Na co dzień opiekuje się nimi brat lekkoatletki.