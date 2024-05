Córka Tomasza Adamka znalazła miłość. Oto jej wybranek

Tomasz Adamek jest byłym mistrzem świata IBF i IBO w wadze junior ciężkiej oraz WBC w wadze półciężkiej. W 2011 roku Polak walczył o pas mistrzowski WBC wagi ciężkiej, ale przegrał w dziesiątej rundzie przez techniczny nokaut z Witalijem Kliczką. W trakcie kariery stoczył 59 walk - w 53 zwyciężył. W 2005 roku zajął drugie miejsce w plebiscycie na najlepszego sportowca Polski. Ostatnio wystąpił na gali Fame MMA 21. Od wielu lat może liczyć na ogromne wsparcie ze strony rodziny.

Życie rodzinne Tomasza Adamka

Tomasz Adamek poślubił żonę Dorotę 13 października 1996 roku. Rok później na świat przyszła ich pierwsza córka Roksana, która w 2021 roku powiedziała sakramentalne "tak" swojej miłości życia w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Harrison. Trzy lata później urodziła się ich druga pociecha - Weronika. W 2008 roku małżeństwo wraz z dziećmi przeprowadziło się do Stanów Zjednoczonych.

Kilka lat temu w rozmowie z Kubą Wojewódzkim przyznał, że jest surowym ojcem. - Córki wiedzą, co mają robić. Żona też. Ja żonę szanuję, ale musi być dyscyplina w domu. Niedziela jest, to idziemy do kościoła - powiedział. Zdradził też, że to on decyduje, z kim jego córki mogą się spotykać, a z kim nie. - Nie ma takiej opcji, żeby córka spotykała się z nie - Polakiem - wypalił. - Młodsza córka nie lubi czarnych. Powiedziała mi: tato, dobrze wybrałeś siostrze chłopaka, mi też musisz wybrać - dodał. Post 373 polubień.

Córka Tomasza Adamka ma chłopaka. "Moja miłość"

Do niedawna niewiele było wiadomo na temat życia uczuciowego jego młodszej córki - Weroniki. Ostatnio kobieta postanowiła to zmienić i za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowała trzy romantyczne zdjęcia, na których czule obejmowała swojego ukochanego. "Moja miłość" - napisała w opisie. Mężczyzna ma na imię Dean.

Co ciekawe, Adamek w przeszłości powstrzymał Weronikę przed pracą w modelingu. - Jest wysoka i szczupła, był czas, że chciała zostać modelką, ale wybiłem jej to szybko z głowy. W życiu trzeba mieć wykształcenie i zawód, to jest podstawa sukcesu. Obiecałem jej, że kiedy będziemy w Polsce, weźmiemy udział w sesji zdjęciowej, ale dla zabawy i przyjemności - mówił na łamach "Super Expressu".Ostatecznie córka Adamka poszła w ślady mamy.