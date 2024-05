Burza wokół Polki. Rosjanka odebrała jej igrzyska. Związek tego tak nie zostawi

Chociaż Liliana Lewińska ma dopiero 16 lat, to była jedną z faworytek do wywalczenia kwalifikacji olimpijskiej podczas trwających mistrzostw Europy w Budapeszcie w gimnastyce artystycznej. Mowa o dwukrotnej mistrzyni świata juniorek. Jednak to, co się wydarzyło w eliminacjach wieloboju... Tego nikt by nie przewidział.

REKLAMA

Zobacz wideo Jurij Gladyr po dramatycznym półfinale mistrzostw Polski: Sport jest dla nich okrutny, a dla nas piękny

Bezpośrednią rywalką Lewińskiej w wywalczeniu kwalifikacji była 15-letnia Vera Tugolukova z Rosji, która w listopadzie 2022 roku otrzymała cypryjskie obywatelstwo. "Przed ostatnią konkurencją (układ z maczugami) Lewińska prowadziła z przewagą 0,6 pkt. Ostatecznie Polka zdobyła w kwalifikacjach notę łączną 130.300, słabszą od Very Tugolukovej o... 0,25 pkt" - opisywała sytuację z eliminacji Karolina Jaskulska ze Sport.pl.

Leszek Blanik komentuje sytuację Liliany Lewińskiej

- Różne rzeczy przeszedłem jako zawodnik, ale nie coś takiego. W gimnastyce sportowej dużo zrobiono, by sędziowanie było bardziej racjonalne i muszę powiedzieć, że tak się stało. W gimnastyce artystycznej wydawało się, że gdy nie było Rosjan, to sytuacja też się poprawiła, ale okazuje się, że jest inaczej - mówił prezes Polskiego Związku Gimnastycznego Leszek Blanik w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Były wybitny gimnastyk sportowy opisywał, że w ocenie dwóch układach Lewińskiej doszło do ingerencji ze strony superiora jury, którą była Cypryjka Evangelia Trikomiti. W wyniku tych działań Polka straciła trzy punkty. - Sędziowie przyznają noty składające się z kilku komponentów, a superior jury ma prawo ich zablokowania. Ten blok miał być formą nadzoru, możliwością korekty sędziów, gdy np. występuje duża rozbieżność między nimi - opisywał Blanik.

Nie ukrywał, że nie ma żadnej konkretnej ścieżki do odwołania się od wyniku. Skarga do FIG [Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna - przyp. red.] została przez związek złożona. - Przedstawiliśmy sytuację i poprosiliśmy o to, by ktoś z FIG zwrócił uwagę i zweryfikował. Wiemy, że ze strony FIG temat został podjęty - powiedział Blanik. Dodawał, że jedyną szansą dla naszej reprezentantki jest otrzymanie dzikiej karty.

- Jest przewidziana jedna, ale problem w tym, że formalnie Liliana nie może jej otrzymać, bo to musi być sportowiec, który startował na ubiegłorocznych MŚ seniorek. Ona nie mogła, bo była jeszcze juniorką. Staramy się jednak to połączyć z tym, co wydarzyło się na ME. To było strasznie niesprawiedliwe dla niej - podkreśił.

Leszek Blanik to dwukrotny medalista olimpijski w gimnastyce sportowej: złoty z Pekinu i brązowy z Sydney. Ma także trzy medale mistrzostw świata: złoty, srebrny i brązowy oraz trzy mistrzostw Europy: złoto, srebro i brąz. W latach 2011-2015 był posłem na Sejm z ramienia Platformy Obywatelskiej. W październiku 2021 roku został wybrany prezes Polskiego Związku Gimnastycznego.