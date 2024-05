Wieszczą wielki skandal. Dramat Polki. Rosjanka odebrała jej igrzyska olimpijskie!

W Budapeszcie trwają mistrzostwa Europy w gimnastyce artystycznej. Dla wielu zawodniczek i zawodników - w tym dla reprezentantów Polski - to szansa na wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej. Jedną z faworytek zmagań była Liliana Lewińska. O tym, kto dostanie bilet do Paryża decydowały wyniki eliminacji w wieloboju. Składa się on z czterech konkurencji.

Liliana Lewińska bez kwalifikacji olimpijskiej. W sieci zawrzało

Rywalizacja pomiędzy Polką a Rosjanką toczyła się od samego początku. Przed ostatnią konkurencją (układ z maczugami) Lewińska prowadziła z przewagą 0,6 pkt. Ostatecznie Polka zdobyła w kwalifikacjach notę łączną 130.300, słabszą od Very Tugolukovej o... 0,25 pkt. Jej rywalka, choć jest Rosjanką, to obecnie występuje pod flagą Cypru. W listopadzie 2022 r. zmieniła obywatelstwo, aby móc startować w zawodach międzynarodowych. Z powodu najazdu Rosji na Ukrainę nie byłoby to możliwe pod flagą Rosji. Zawodniczka nadal jednak trenuje w Rosji i ma kontakty z władzami Kremla.

Po zdarzeniach w kwalifikacjach w sieci wybuchła prawdziwa burza. Polka nie popełniła żadnego błędu, a mimo to sędziowie ocenili ją niżej od rywalki. "To, co wydarzyło się w Budapeszcie, jest w mojej opinii skandalem" - czytamy na profilu Igrzyska Paryż 2024 na platformie X.

"Problem w tym, że ona również zaprezentowała się świetnie, ale gorzej niż Polka. Nie ma co na tę dziewczynę zrzucać naszej złości, ale na sędziów" - dodano.

Na kontrowersje zwrócił uwagę także dziennikarz TVP Sport Mateusz Górecki. "Noty dla urodzonej w Rosji rywalki wzbudziły spore kontrowersje w środowisku. Mimo wyraźnych błędów w niektórych układach jej oceny nie były obniżane przez panel sędziowski" - napisał.

Jeden z internautów zaapelował też do prezesa Polskiego komitetu Olimpijskiego, aby nie zostawić tej sprawy bez reakcji. "Prosimy nie zostawiać tego oszustwa bez ciągu dalszego". Na razie nie wiadomo, czy sprawa zostanie gdzieś zgłoszona i czy polska strona będzie składać protesty.

Jedno jest pewne - dla Lewińskiej brak kwalifikacji olimpijskiej po tak dobrym występie może być niemałym ciosem. 16-latka przed rokiem zdobyła dwa złote medale mistrzostw świata juniorów i igrzyska miały być kolejną ważną imprezą w jej życiu.