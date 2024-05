Mówiła o niej cała Polska. Tak dzisiaj żyje i wygląda najsilniejsza kobieta na świecie

O Anecie Florczyk zrobiło się głośno w 2003 roku, kiedy to Polska zachwycała się osiągnięciami Mariusza Pudzianowskiego. Okazało się jednak, że i w rywalizacji pań mamy bardzo dobrą reprezentantkę. To właśnie wtedy Florczyk zdobyła pierwszy tytuł mistrzyni świata strongwoman. Później triumfowała jeszcze trzykrotnie - w 2005, 2006 i 2008 roku, co do dziś pozostaje rekordem wśród kobiet. Oprócz tego zdobyła trzy mistrzostwa Europy - w 2004, 2005 i 2007 roku. Od tego czasu jej życie zmieniło się diametralnie.

Przemiana Anety Florczyk. Po zakończeniu kariery strongwoman zajęła się... dietetyką

Zanim Florczyk zaczęła występować w zawodach strongwoman, to odnosiła sukcesy w trójboju siłowym. Była kilkukrotną mistrzynią Polski, najpierw w juniorskich zawodach, a potem i w seniorskiej karierze. W rozmowie ze sport.dziennik.pl z 2008 roku wyjawiła, kiedy narodziła się u niej miłość do ciężarów.

- W szkole średniej. Nauczyciel wychowania fizycznego zabrał nas na siłownię i kazał wykonać najprostsze ćwiczenie - wyciskanie na ławce. Uzyskałam 25 kg, najwięcej ze wszystkich dziewczyn. Nauczyciel skontaktował mnie wtedy z moim obecnym trenerem. Na początku traktowałam ćwiczenia jako rozrywkę i sposób spędzania wolnego czasu. Ale zaczęłam jeździć na zawody, bardzo szybko przyszły dobre wyniki i zakochałam się w tym sporcie - mówiła.

Po fali sukcesów okrzyknięto ją "Pudzianem w spódnicy", co nie do końca jej się spodobało. - Nie znoszę [kiedy tak na mnie mówią, przyp.red.]. Jakoś do Pudzianowskiego nikt się nie zwraca per "Florczyk w spodniach". To się bierze stąd, że ludzie kojarzą zawody strongmenów wyłącznie z mężczyznami. A jeśli już trafi się w tym sporcie jakaś kobieta, to wszyscy traktują ją jak babochłopa. Tymczasem ja na co dzień chodzę w spódniczkach i butach na wysokim obcasie - kontynuowała.

Od tego czasu minęło już ponad 15 lat, a w życiu Florczyk doszło do sporych zmian. Zrezygnowała z podnoszenia ciężarów. Najpierw próbowała sił w polityce, ale nie odniosła tam wielkich sukcesów. W końcu zajęła się... dietetyką i posiada nawet własną stronę z usługami w internecie.

"Jako wielokrotna mistrzyni w różnych dyscyplinach sportowych oraz ekspertka w dziedzinie diety ketogenicznej, jestem po to, aby pomóc Ci osiągnąć zdrową sylwetkę i lepsze samopoczucie poprzez indywidualnie dostosowane plany żywieniowe" - czytamy. Z informacji przez nią przekazanych możemy się dowiedzieć, że i w tej dziedzinie odnosi spore sukcesy.

"Ponad 17 000 zadowolonych klientów, którym pomogłam w osiągnięciu celów zdrowotnych i odchudzania. Szerokie rozpoznanie marki na platformach takich jak YouTube i Google. Liczne pozytywne opinie w formie wideo od zadowolonych klientów" - podkreślała.

O jej rekordzie Guinnessa mówiła cała Polska. Łamała patelnie jak zapałki

Prowadzi też własny profil na Instagramie, na którym zachęca innych do zdrowego odżywiania. Niewątpliwie jednak Florczyk zniknęła nieco z życia publicznego i nie zwraca na siebie uwagi, jak to robiła w przeszłości. Do dziś po sieci krąży filmik, na którym w ciągu minuty zwinęła w rulon... cztery patelnie.