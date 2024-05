"To jedna z najlepszych rzeczy, jaką widziałem". 17-latek zadziwia świat

W czwartek w londyńskiej O2 Arenie odbył się finał Premier League w darta. 16 rund, z których składał się sezon, wyłonił czterech finalistów: Luke'a Littlera, Michaela Smitha, Luke'a Humphriesa oraz Michaela van Gerwena.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy fenomenalny nastolatek naprawdę ma 16 lat? "Były skargi na niego"

W czwartek wieczorem najpierw odbyły się półfinały. W nich Littler pokonał 10:5 Smitha, a Humphries w takim samym stosunku ograł van Gerwena. Była to powtórka z tegorocznego finału mistrzostw świata, w których Humphries ograł młodszego rywala 7:4.

Tym razem jednak lepszy był zaledwie 17-letni Littler. Brytyjczyk ograł rodaka 11:7, kończąc spotkanie najbardziej efektownie, jak się tylko dało. W ostatnim gemie Littler potrzebował do zwycięstwa zaledwie dziewięciu lotek, czyli najmniejszej liczby, jaka jest potrzebna, do uzyskania 501 punktów na tarczy.

Wspaniały występ Littlera

W pierwszym i drugim podejściu Littler trzykrotnie trafił w "potrójną dwudziestkę", uzyskując w obu podejściach po 180 punktów. W trzecim rzucie Brytyjczyk zaczął od "potrójnej dwudziestki", potem była "potrójna dziewiętnastka", a wszystko podsumował "podwójną dwunastką".

Po ostatnim rzucie przeciwnik Humphries tylko spuścił głowę i zaczął bić brawo. W ekstazie była za to publiczność zgromadzona w londyńskiej hali. Na trybunach O2 Areny zasiadło aż 14 tys. widzów, co jest rekordem dartowych play-offów w Premier League.

- To jedna z najlepszych rzeczy, jaką widziałem w trakcie meczu darta. Co za moment. Atmosfera w hali jest nie do opisania - ekscytował się komentator Sky Sports, Glen Durrant. - To jeden z najlepszych finałów Premier League, jaki widziałem. Nie ma rzeczy, której Littler nie byłby w stanie zrobić - dodał.

- W tym momencie jesteśmy najlepszymi zawodnikami na świecie. Uwielbiam przeciwko niemu grać i jestem pewien, że w przyszłości rozegramy jeszcze wiele wspaniałych pojedynków. Jeśli spojrzymy na cały sezon, po prostu zasługiwał na ten sukces - powiedział po meczu Humphries.

- Co mogę powiedzieć w tym momencie? Jestem wielkim zwycięzcą. Ale pracowałem na to bardzo ciężko. Widzieliście, jak byłem skupiony. Kosztowało mnie to bardzo wiele. Czas na małe wakacje w USA - podsumował Littler.