Od "pupilki Putina" po zdrajczynię ojczyzny. W Rosji znów głośno o Isinbajewej

Po zakończeniu sportowej kariery Jelena Isinbajewa kojarzona była przede wszystkim z ksywki "pupilki Władimira Putina". Po wybuchu wojny w Ukrainie, którą dwukrotna mistrzyni olimpijska w skoku o tyczce popierała, Isinbajewa pracowała nad nową konstytucją na polecenie rosyjskiego prezydenta.

Isinbajewa otrzymała też stopień majora rosyjskiej armii, przez co została zawieszona przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, w którym pracowała. Na Rosjankę nałożono również ukraińskie sankcje.

Latem 2023 r. media poinformowały jednak, że Isinbajewa wyjechała do Hiszpanii i nie wiadomo było, czy utrzymywała kontakty z Putinem i jego otoczeniem. Jak informowali Rosjanie, Isinbajewa wręcz zapadła się pod ziemię z dnia na dzień. "Od mistrzyni olimpijskiej i "pupilki Putina" po zdrajczynię i wroga ojczyzny. Jelena Isinbajewa, tyczkarka, którą jeszcze chwilę temu kochała cała Rosja, dziś jest wymazywana z historii" - pisał Kacper Sosnowski.

Z czasem w przestrzeni publicznej zaczęło się jednak pojawiać coraz więcej informacji na temat byłej zawodniczki. Rosjanie informowali, że Isinbajewa wiedzie szczęśliwe życie na Teneryfie, gdzie posiada dom o powierzchni 200 m2.

We wrześniu zeszłego roku Isinbajewa wróciła do pracy dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, zapewniając, że nie podlega żadnym sankcjom. Była tyczkarka zerwała też kontakty z rosyjską armią, co było niezbędne do podjęcia ponownej pracy dla MKOl.

Pół miliona rubli długu Isinbajewej

I kiedy wydawało się, że Rosjanie zapomnieli o Isinbajewej, którą część tamtejszych ekspertów zaczęło nawet nazywać "zdrajczynią", w piątek rano na portalu news.ru pojawił się materiał, który opowiada o bieżącej sytuacji kobiety.

Według informacji portalu Isinbajewa ma w Rosji blisko pół miliona rubli długu wobec urzędu skarbowego. To dokładnie 465688 rubli (niewiele ponad 20 tys. złotych - red.). "Isinbajewa musi spłacić te zaległości, by jej rosyjskie konta nie zostały zablokowane. A warto dodać, że Federalna Służba Podatkowa nałożyła już na nią grzywnę za brak terminowych płatności" - czytamy w tekście. Jak się okazało, Isinbajewą mogły spotkać gorsze rzeczy.

Prawnik Anton Patrakeev w rozmowie z korespondentem news.ru mówił o możliwych konsekwencjach dla Isinbajewej za naruszenia podatkowe. Zauważył, że odpowiedzialność karna może zostać poniesiona jedynie w przypadku uchylania się od płacenia podatków z premedytacją i wydania odpowiedniego orzeczenia sądu. Na razie jednak taki scenariusz nie jest brany pod uwagę.

Isinbajewa to nie tylko dwukrotna mistrzyni olimpijska w skoku o tyczce, ale też aktualna rekordzistka świata. W 2009 r. Rosjanka uzyskała wysokość 5,06 m, co do dziś pozostaje rekord, mimo że Isinbajewa nie startuje od 2014 r.