Słynna dziennikarka mówi, jaki najgorszy seksistowski komentarz usłyszała o sobie

Diletta Leotta to narzeczona Lorisa Kariusa - byłego bramkarza Liverpoolu, którego z pewnością kibice kojarzą z nieudanym finałem Ligi Mistrzów sprzed lat. Partnerka życiowa Niemca jest dziennikarką platformy DAZN. Okazuje się, że podczas budowania swojej kariery musiała zmierzyć się ze skandalicznymi komentarzami, których autorami byli koledzy z branży. - To obudziło we mnie lwa - tłumaczy.

