Wielki powrót gwiazdy do TVP! Czekali na to aż siedem lat

Paulina Chylewska rozpoczynała pracę dziennikarki w 1996 roku właśnie w Telewizji Polskiej. Prowadziła tam programy dla dzieci, aż w końcu trafiła do redakcji sportowej. Przez następne lata była jedną z prezenterek wielkich turniejów m.in. letnich igrzysk olimpijskich w Atenach (2004), Pekinie (2008) i Londynie (2012) oraz zimowych igrzysk olimpijskich Turynie (2006) i Soczi (2014). Miała też okazję występować w programach "Kawa czy herbata?", czy "Dzień dobry, Polsko!".

Chylewska postanowiła w 2017 roku zmienić jednak pracodawcę i przenieść się do Polsatu. Wielokrotnie zaznaczała jednak, że ma duży sentyment do poprzedniej pracy i niewykluczone, że w przyszłości do niej powróci. "Super Express" poinformował w lutym, że złożyła wypowiedzenie Polsatowi i wraca do TVP. "Będzie zajmować się sportem, z czego jest dobrze znana i za co kochają ją widzowie, ale ma też zostać jedną z głównych twarzy jedynki" - przekazano.

Dwa tygodnie temu po zakończeniu półfinałowego starcia Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Bayernem Monachium Chylewska została oficjalnie pożegnana w studiu Polsatu przez Tomasza Hajtę, który wręczył jej bukiet kwiatów. Nie minęło dużo czasu, a TVP ogłosiła jej powrót. Pierwszy występ dziennikarki po przerwie odbędzie się już w piątek 31 maja, kiedy odbędzie się 61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, a Chylewska będzie jego gospodynią.

Dodatkowo zaznaczono, że niedługo będzie pracować przy realizacji dwóch imprez sportowych: Euro 2024 oraz 33. Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. - Sport dla mnie, to są, przede wszystkim, emocje. Jak jesteś w tych emocjach, jak możesz w nich uczestniczyć, możesz o nich ludziom opowiadać, to uważam, że nie ma nic piękniejszego. To jest w ogóle najpiękniejszy zawód świata! (...) Jestem bardzo szczęśliwa, że wracam do Telewizji Polskiej. Już nie mogę się doczekać! - stwierdziła dla TVP Sport.

W mediach społecznościowych zamieszczono nawet specjalny materiał wideo, podczas którego 45-latka ogląda jeden ze starych występów z konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. - Kto wymyślił tę czapkę? Błagam - wypaliła żartobliwie.

Bardzo zadowolony z zatrudnienia Chylewskiej jest również dyrektor Jakub Kwiatkowski. - Paulina to znakomita dziennikarka i na pewno będzie wzmocnieniem naszego zespołu na Euro i igrzyska. Ma wielkie doświadczenie w wielu dyscyplinach sportu. Doskonale zna też Telewizję Polską, w której pracowała przez wiele lat - podsumował.