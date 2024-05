Stało się. Szpakowski związał się z gigantem polskiego YouTube'a

Po mistrzostwach świata w Katarze, na których Dariusz Szpakowski skomentował finał Argentyny z Francją, powoli znikał z anteny TVP Sport. Nie dostawał żadnych meczów do komentowania, a w ramówce nie było już jego magazynu "4-4-2". Jego umowa ze stacją wygasła wraz z końcem czerwca minionego roku. Kilka miesięcy później wrócił jednak do sportowej redakcji telewizji publicznej.

Dariusz Szpakowski związał się z Kanałem Zero. Dostanie własny program

Szpakowski skomentował finał baraży o udział w mistrzostwach Europy, w którym reprezentacja Polski pokonała po rzutach karnych Walię. Pojawia się również regularnie w wielu programach piłkarskich. Na tym jednak nie koniec, a komentator zaangażował się w kolejny projekt. Ostatnio wyszło na jaw, że związał się z Kanałem Zero, gdzie będzie brał udział w programie pod tytułem "Robiłem ten mecz".

"BOOM! Dariusz Szpakowski dołącza do Kanału Zero! A wraz z nim nowy program "Robiłem ten mecz" - prawdziwa gratka dla fanatyków piłki. W pierwszym odcinku wracamy do 1982 roku i meczu Polska-Francja. Darku, to dla nas zaszczyt!" - czytamy w komunikacie na Twitterze.

Szpakowski będzie również komentował mecze na zbliżających się wielkimi krokami mistrzostwach Europy. Niedawno TVP Sport przekazało, że 73-latek będzie współpracował z Grzegorzem Mielcarskim. Szpakowski skomentuje z nim między innymi spotkanie Polaków z Austriakami zaplanowane na 21 czerwca. Wcześniej usłyszymy ten duet również podczas takich hitów, jak starcie Chorwacji z Hiszpanią oraz Portugalii z Czechami. Następnie zasiądzie przed mikrofonem także przy meczach Chorwacji z Włochami i Holandii z Austrią.

Mistrzostwa Europy potrwają od 14 czerwca do 14 lipca. Polacy w grupie zagrają z Austrią, Holandią i Francją.