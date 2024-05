"Rusofobia poza skalą". Jest komunikat z rosyjskiego MSZ. Jaśniej się nie da

Pod koniec grudnia zeszłego roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) podjął decyzję o tym, by dopuścić Rosjan i Białorusinów do rywalizacji podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jak nietrudno się domyślić, wiele krajów skrytykowało tę decyzję organizacji. Sportowcy z Rosji i Białorusi mogą występować pod neutralną flagą po spełnieniu kilku warunków. Jednym z nich jest brak powiązania z rosyjską i brak publicznego poparcia działań reżimu Władimira Putina.

REKLAMA

Zobacz wideo Konrad Bukowiecki po starcie na Stadionie Śląskim: To już powinno dać igrzyska

"MKOl ponownie potwierdza niezłomne zaangażowanie w pomoc ukraińskim sportowcom w każdy możliwy sposób. MKOl potroił swój Fundusz Solidarności dla Ukrainy do 7,5 mln dolarów" - przekazywał MKOl w komunikacie, deklarując dalsze wsparcie dla Ukrainy podczas wojny. Z przewidywań Komitetu wynika, że w igrzyskach udział weźmie 36 sportowców z rosyjskim paszportem i 22 z białoruskim. - To, co robią przywódcy MKOl i osobiście Thomas Bach, uważam za zdradę wszystkich ideałów olimpijskich - mówił szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow.

Rosja nie zareagowała dobrze na decyzję MKOl-u. - MKOl sam zapędził się w kozi róg. Gdyby od początku kierował się Kartą Olimpijską, w ogóle nie doszłoby do tej sytuacji. Najwyższa pora, by w końcu się obudził i przestał wykorzystywać międzynarodowy ruch olimpijski do spełniania zachcianek niektórych polityków - uważa Michaił Mamiaszwili, prezes rosyjskiej federacji zapaśniczej.

Ostrzeżenia dla Rosjan przed igrzyskami olimpijskimi. "Rusofobia poza skalą"

Rosyjska agencja prasowa RIA Novosti cytuje w tamtejszych mediach wypowiedzi Artioma Studennikowa z rosyjskiego MSZ-u. W nich pojawiają się ostrzeżenia dla obywateli, którzy mają zamiar pojawić się w Paryżu podczas igrzysk olimpijskich. - Wśród zagrożeń znajduje się niezmiennie wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego, niekorzystna sytuacja kryminogenna czy rusofobia, która znajduje się poza jakąkolwiek skalą - powiedział.

- Nie wspominam tu też o takich praktycznych niedogodnościach, jak niemożność korzystania z rosyjskich kart bankowych, ograniczenia dotyczące płacenia gotówką za towary i usługi oraz brak bezpośrednich połączeń lotniczych - dodaje Studennikow.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. W 2021 r. w Tokio Rosja zdobyła łącznie 71 medali (20 złotych, 28 srebrnych, 23 brązowe), co dało jej piąte miejsce w klasyfikacji medalowej. Wtedy Polska zajęła 17. miejsce z 14 medalami.