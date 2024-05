Boniek zobaczył, co wydarzyło się w Familiadzie. "Boże drogi"

Zbigniew Boniek jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Były piłkarz i prezes PZPN-u dzieli się tam z kibicami swoim życiem i chętnie komentuje bieżące wydarzenia. Tym razem postanowił na swoim koncie na X udostępnić fragment jednego z odcinków "Familiady", podczas którego doszło do wpadki. Uczestnicy tego programy nie poradzili sobie z pytaniem o państwa. Boniek nie dowierzał w to, co usłyszał.

3 Screen - Agencja Wyborcza i X @pikus_pol Otwórz galerię Na Gazeta.pl