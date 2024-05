Nie żyje ksiądz proboszcz Dawid Szymaniak. Miał 44 lata. Niewyobrażalna tragedia

Ksiądz Dawid Szymaniak do niedawna był proboszczem parafii w Gorczenicy, niewielkiej wsi w powiecie brodnickim (woj. kujawsko-pomorskie). Był znany również za sprawą swojej wielkiej pasji, jaką była halowa piłka nożna.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz o depresji w futbolu: To jest bardzo duży problem w piłce

Nie żyje ksiądz Dawid Szymaniak. Miał 44 lata

Informację o śmierci kapłana przekazano w niedzielę 19 maja na stronie Diecezji Toruńskiej, a także w mediach społecznościowych. "Kuria Diecezjalna Toruńska informuje, że 18 maja 2024 roku zmarł w 44. roku życia i 19. roku kapłaństwa ks. Dawid Szymaniak, proboszcz parafii w Gorczenicy" - napisano.

Ponadto poinformowano, że eksporta (przewiezienie trumny) do kościoła w Gorczenicy odbędzie się 23 maja, a kolejnego dnia nabożeństwo pogrzebowe. Zmarły zostanie pochowany na cmentarzu w Jabłonowie-Szczepankach (pow. brodnicki), skąd pochodził.

Ksiądz Dawid Szymaniak był pasjonatem sportu. "Potrzebowali u Góry do składu świetnego obrońcy"

Po informacji o śmierci duchownego w mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy. Niektóre z nich nawiązywały do sportowej pasji zmarłego. "Potrzebowali u Góry do składu świetnego obrońcy do gry w piłkę i nie tylko? Do zobaczenia Brachu, kiedyś jeszcze pokulamy w piłkę" - czytamy.

Jak poinformował portal ddtorun.pl, ks. Szymaniak reprezentował Diecezję Toruńską na zawodach sportowych. W 2023 r. wystąpił na Mistrzostwach Polski Księży w Futsalu. "Przez lata był osobą aktywną fizycznie" - podkreślono.

Przyczyna zgonu księdza Dawida Szymaniaka nie została podana do publicznej wiadomości. Niewykluczone, że powodem była ciężka choroba.