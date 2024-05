Jest pozew. Wiadomo, jakiej kwoty Kapela domaga się od Stanowskiego

Historia Jasia Kapeli i Krzysztofa Stanowskiego w internecie rozpoczęła się w 2021 roku, kiedy to po lekkich przepychankach w mediach społecznościowych panowie spotka się w Kanale Sportowym. 27 maja 2021 Kapela wziął udział w programie Hejt Park, prowadzonym przez dziennikarza, gdzie przedstawiał swoje poglądy. Już wtedy między panami iskrzyło.

Jaś Kapela pozywa Krzysztofa Stanowskiego. "Uda mu się?"

W trakcie programu Stanowski i Kapela nie szczędzili sobie uszczypliwości, a dziennikarz często krytykował zachowania rozmówcy, żartował z niego, a finalnie nawet zapłacił mu za wizytę w programie, do którego inni przychodzili za darmo. Aktywista nie wypadł najlepiej, ale później stał się popularny i nawet zrobił karierę we freak fightach. Przy różnych okazjach obaj przypominali lub wspominali o sobie nawzajem.

Stanowski zrobił to również w publicznej wymianie zdań z kimś innym. "Słuchaj no, patafianie. Mnie nietrzeźwość na wizji daje mln lajków? O czym ty w ogóle piszesz? Który program masz na myśli? Który program prowadziłem w stanie nietrzeźwości? Ten z twoim redakcyjnym kolegą z Krytyki Politycznej Jasiem Kapelą, kiedy był odurzony narkotykami? Ustal sobie z nim, czy chodzicie przed kamerę napiz****, czy może jednak nie, ale mnie w to nie mieszaj" - pisał Stanowski podczas kłótni i odpowiedzi na zarzuty Sławomira Sierakowskiego.

Powyższy wpis pojawił się w sieci w sierpniu 2023 roku i Kapela żądał od Stanowskiego usunięcia wpisu, na którym został obrażony. Dziennikarz nie miał jednak zamiaru się do tego zastosować. W związku z tym Kapela skierował sprawę na drogę prawną.

"Wczoraj poszedł pozew dla Krzysztofa Stanowskiego. Myślicie, że uda mu się w sądzie udowodnić, że jestem małym ch*** i skrzywionym popaprańcem, a w Hate parku byłem odurzony narkotykami? Czy jednak przeprosi?" - napisał freak fighter.

Portal wirtualnemedia.pl informuje, że Kapela domaga się od Stanowskiego oficjalnych przeprosin i 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sam Stanowski nie odniósł się publicznie do wpisu aktywisty.