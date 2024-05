Netflix wchodzi do gry w sporcie. Nabył prawa od najbogatszej ligi świata

Na Netfliksie możemy obejrzeć m.in. serial o Formule 1 "Jazda o życie", o sezonie Manchesteru City z trypletem, o Michaelu Schumacherze i dokument z ostatnich mistrzostw świata w Katarze. W marcu platforma zorganizowała mecz towarzyski między Rafaelem Nadalem a Carlosem Alcarazem.

Netflix będzie pokazywał futbol amerykański

Netflix oficjalnie poinformował, że będzie pokazywał spotkania NFL, czyli ligi futbolu amerykańskiego. Umowa giganta streamingowego ma obowiązywać przez trzy sezony, na lata 2024-2026. Ale Netflix nie będzie pokazywał spotkań na przestrzeni całego sezonu, tylko w jednym, wyjątkowym okresie.

Platforma przekazała, że w jej ofercie będą dostępne transmisje z przynajmniej jednego meczu NFL, który odbędzie się w święta Bożego Narodzenia. W tym roku pokaże dwa takie spotkania.

Netflix podkreśla swoją wieloletnią współpracę z NFL i działalność w świecie futbolu amerykańskiego. Na platformie możemy zobaczyć serial "Rozgrywający numer 1". Opowiada on o trzech rozgrywających z liceum w czasie ostatniego sezonu przed przejściem do najwyższej dywizji futbolu akademickiego.

- Nie ma corocznych wydarzeń na żywo, sportowych ani innych, które porównywałyby się z publicznością, jaką przyciąga NFL. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że świąteczne mecze ligi NFL będą dostępne wyłącznie w serwisie Netflix - powiedziała Bela Bajaria, dyrektorka Netfliksa ds. treści.

NFL ceni współpracę z Netfliksem. W dodatku władze mogą się pochwalić tym, że NFL to pierwsza profesjonalna liga w jakimkolwiek sporcie, która będzie pokazywana na platformie na żywo.

- Bożonarodzeniowe mecze NFL stały się tradycją, a współpraca z Netfliksem - serwisem, dla którego najważniejszym dniem w roku są zazwyczaj święta Bożego Narodzenia - to idealne połączenie, aby zapewnić globalny rozwój tego wydarzenia dla fanów NFL - skomentował Hans Schroeder, wiceprezes wykonawczy NFL ds. dystrybucji mediów.

W lutym Kansas City Chiefs zostali mistrzem NFL po wygraniu Super Bowl LVIII. NFL to najbogatsza liga sportowa świata. Jej przychody to około 20 mld dolarów rocznie. To więcej niż generują cztery najbogatsze ligi piłkarskie Europy (Anglia, Hiszpania, Niemcy i Włochy).