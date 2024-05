A jednak! Szef TVP Sport rozwiewa wątpliwości ws. Babiarza. Klamka zapadła

Przemysław Babiarz bardzo liczył, że uda mu się skomentować marcowe mistrzostwa świata w Glasgow. - Daj Boże! Czekam na to! - mówił w styczniu w rozmowie ze Sport.pl. Ostatecznie nie zasiadł za mikrofonem, co miało związek z problemami zdrowotnymi. Kilka tygodni temu z 60-latkiem skontaktowała się Plejada i zapytała go o stan zdrowia. - Bardzo przepraszam, ale nie komentuję. Pozdrawiam - mówił, co dość mocno zaniepokoiło kibiców. Obawiali się, że może go zabraknąć podczas zbliżających się igrzysk olimpijskich. Pojawiły się też wieści, że może odejść ze stacji. Teraz wszelkie wątpliwości rozwiał Jakub Kwiatkowski.

Jakub Kwiatkowski ujawnia ws. Babiarza. Dziennikarz skomentuje igrzyska olimpijskie

Już kilka tygodni temu nowy dyrektor TVP Sport zapewniał, że Babiarz jest ważną postacią w stacji i nie zamierza dokonywać żadnych roszad. - Ma ważną umowę z TVP, jest to legenda komentarza w polskiej telewizji, także nie należy spodziewać się żadnych sensacyjnych ruchów - podkreślał Kwiatkowski w rozmowie ze Sport.pl.

Teraz potwierdził, że Babiarz skomentuje igrzyska olimpijskie i jak się okazuje, nie tylko. - Na 100 procent [będzie komentował imprezę w Paryżu, przyp.red.]. Tak samo jak i będzie komentował mistrzostwa Europy w Rzymie - ujawnił dyrektor TVP Sport w rozmowie z "Super Expressem".

Potwierdził też, że absencja Babiarza w ostatnich tygodniach rzeczywiście była związana ze zdrowiem. - Przemek Babiarz na początku roku komentował skoki narciarskie, my faktycznie nie mamy dużo tych skoków. To były zawody rozgrywane w Polsce, jeszcze po drodze mistrzostwa świata w lotach i on wiedział, że po tych zawodach jest przerwa, żeby móc przejść zabieg, który miał zaplanowany. Miał normalnie w marcu komentować halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce - kontynuował.

Kwiatkowski zabrał głos ws. stanu zdrowia Babiarza. "Prywatna kwestia"

- Niestety po tym zabieg... Nie chcę też tutaj za dużo mówić, bo to jest prywatna kwestia. Powiedzmy, że mocno zdrowotnie, że tak powiem, podupadł. Musiał leżeć dłużej w szpitalu, no ale już z niego wyszedł, nawet widziałem się z nim tydzień temu. Już komentował też mistrzostwa Polski w pływaniu, więc tutaj wszystko jest na dobrej drodze - zakończył.

Tak więc jeśli nie wydarzy się nic nie oczekiwanego, to usłyszymy Babiarza za mikrofonem podczas igrzysk olimpijskich. I wydaje się, że jak na razie będzie on związany głównie ze sportem. W przeszłości prowadził też popularny teleturniej TVP 2 "Va Banque". Od początku kwietnia nowym gospodarzem został jednak znany z kanału YouTube "Polimaty" twórca, Radosław Kotarski.