Wszystko jasne. Oto oficjalny hymn Euro 2024. "To piękny cud" [WIDEO]

"We Are The People", "This One's For You", "Endless Summer" - to tytuły utworów promujących ostatnie edycje mistrzostw Europy w piłce nożnej. Na nieco ponad miesiąc przed rozpoczęciem Euro 2024 organizatorzy zdecydowali się ogłosić, jaka piosenka będzie oficjalnym hymnem turnieju w Niemczech. "To piękny cud" - brzmi jej fragment w języku polskim.

3 https://twitter.com/EURO2024 Otwórz galerię Na Gazeta.pl