Co za katastrofa. Polski medalista nie jedzie na igrzyska olimpijskie!

Tadeusz Michalik na igrzyskach w Tokio zdobył brąz w zapasach (styl klasyczny do 97 kg). - Pierwsza myśl była taka, żeby po prostu zdobyć medal. Żeby mieć wielką satysfakcję. Żeby spełnić marzenie. (...) Jak wywalczyłem kwalifikację, to rzuciłem się w objęcia trenera i się popłakałem - tak wspomniał tamten czas w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl. Aby móc ponownie powalczyć o olimpijski medal, musiał przejść przez ostatni turniej kwalifikacyjny, odbywający się w Stambule.

Tadeusz Michalik nie pojedzie na igrzyska olimpijskie w Paryżu

W Turcji Michalik rywalizował w kategorii do 97 kg w stylu klasycznym. Zmagania zaczął bardzo udanie, w minutę pokonał 2:1 Hindusa Nitesha Nitesha. Dzięki temu awansował do 1/8 finału, tam czekał go pojedynek z Chorwatem Filipem Smetko.

Z tym rywalem 33-latkowi nie poszło już tak dobrze. Przegrał 1:3 i musiał liczyć, że jego pogromca dojdzie do finałów - w takim wypadku dostały kolejną szansę w repasażach. Niestety nadzieje szybko prysły, w ćwierćfinale Smertko przegrał 1:9 z Finem Arvim Savolainenem. To oznacza, że Michalika nie zobaczymy na igrzyskach w Paryżu.

Nie tylko Tadeusz Michalik. Polacy przegrali i są zdani na rywali

W czwartek w Stambule walczyło jeszcze pięciu polskich zapaśników. W kategorii do 77 kg los Michalika podzielił Kamil Czarnecki, który po porażce w 1/8 finału musiał liczyć na sukces Litwina Pauliusa Galkinasa. Ten przegrał kolejną walkę, co przekreśliło szanse Polaka na repasaże, a co za tym idzie igrzyska.

W 1/8 finału odpadli również Kamil Kościółek (130 kg), lecz nadal może wystąpić w repasażach. Cały czas szanse mają na to także Michał Tracz (60 kg) oraz Mateusz Bernatek (67 kg), którzy polegli w ćwierćfinałach.

Walki w stylu klasycznym w turnieju kwalifikacyjnym w Stambule zakończą się 10 maja. Zmagania kobiet odbędą się w dniach 10-11 maja, a rywalizację mężczyzn w stylu wolnym zaplanowano na 11-12 maja. Spośród reprezentantów Polski wcześniej na igrzyska zakwalifikowały się Anhelina Łysak (57 kg) oraz Wiktoria Chołuj (68 kg)