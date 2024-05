Duży sukces Polaka w meczu z najlepszym szachistą świata! Grają o fortunę w Warszawie

Szachiści, którzy biorą udział w warszawskim turnieju, walczą o poważne pieniądze. W puli nagród znajduje się aż 175 tysięcy dolarów, czyli trochę ponad 700 000 złotych. Zawody są częścią zmagań w Grand Chess Tour 2024. Wartość nagród we wszystkich turniejach wynosi 1,5 milionów dolarów. Nic dziwnego, że Jan Krzysztof Duda uważa, że "z szachów da się wyżyć".

Magnus Carlsen remisuje z Janem Krzysztofem Dudą. "Przyznaję, że byłem uniesiony"

Polak przed meczem z Magnusem Carlsenem zremisował w starciu z Rameshbabu Praggnanandhaą i przegrał pojedynek z Vincentem Keymarem. Do tego spotkania przystępował więc w nie najlepszej kondycji psychicznej, co sam przyznał po zakończeniu partii. Magnus Carlsen grał białymi i rozpoczął mecz. Norweg w pierwszym ruchu przesunął pionka na pole e4, na co Duda odpowiedział skierowaniem swojego pionka na pole c5, co oznacza, że zastosował obronę sycylijską - najlepszą możliwą opcję przy takim rozpoczęciu białych.

Następnie obaj szachiści rozbudowywali swoje pozycje. Do pierwszego zbicia doszło w szóstym ruchu, gdy Jan Krzysztof Duda zbił pionka na polu d4.

Carlsen vs Duda Screenshot chess.com: https://www.chess.com/events/2024-gct-superbet-poland-rapid-blitz/03/Carlsen_Magnus-Duda_Jan_Krzysztof

Magnus Carlsen od razu pozbył się zagrożenia i zbił pionka za pomocą skoczka znajdującego się na polu d3. Szachiści następnie kontynuowali rozbudowę pozycji, aż w końcu Norweg zdecydował się na ofensywę pionkiem na prawym skrzydle. Polak w odpowiedzi cofnął się swoim skoczkiem. W końcu doszło do wymiany skoczków, a Carlsen wprowadził do gry królową. Jan Krzysztof Duda zdecydował się wtedy na roszadę.

Carlsen - Duda Screenshot chess.com: https://www.chess.com/events/2024-gct-superbet-poland-rapid-blitz/03/Carlsen_Magnus-Duda_Jan_Krzysztof

Dudzie udało się odstraszyć królową i według silnika szachowego "Stockfish" w tym momencie zyskał nawet przewagę. Nie potrafił jej jednak wykorzystać. Partia zakończyła się trzykrotnym powtórzeniem ruchu i remisem.

Carlsen - Duda Screenshot chess.com: https://www.chess.com/events/2024-gct-superbet-poland-rapid-blitz/03/Carlsen_Magnus-Duda_Jan_Krzysztof

- Nie wiem, co się porobiło, w pewnym momencie miałem wrażenie, że moja pozycja jest lepsza. Ale potem to Magnus przejął inicjatywę, a teraz patrząc na spokojnie, być z może od początku to się zgadzało i powinno zakończyć właśnie remisem. Przyznaję, że byłem uniesiony, lekko wkurzony po poprzedniej przegranej partii, z Vincentem Keymerem, więc remis czarnymi w trzeciej partii z Magnusem jest z założenia zawsze dobry. Myślę, że ten turniej bardzo sprzyja promocji szachów w naszym kraju, tak jak w dwóch poprzednich edycjach mamy tutaj mnóstwo kibiców, co jest bardzo fajne. Aczkolwiek najfajniej jest, gdy się wygrywa a nie przegrywa - ocenił Jan Krzysztof Duda, cytowany przez TVP Sport.

Po zakończeniu meczu obaj Jan Krzysztof Duda i Magnus Carlsen rozdali autografy. Całą partię polskiego i norweskiego szachisty można prześledzić od początku do końca na stronie chess.com. Wystarczy kliknąć załączony link.

Turniej Superbet RAPID&BLITZ POLAND 2024 w Warszawie potrwa do niedzieli 12 maja.