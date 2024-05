Kapitalne wieści ws. legendy. TVP oficjalnie ogłasza

Włodzimierz Szaranowicz to ceniony dziennikarz i komentator sportowy. Pracę w tym zawodzie zaczynał 1976 roku w Polskim Radiu, a później związał się z Telewizją Polską. Znany był przede wszystkim z relacjonowania skoków narciarskich i największych sukcesów Adama Małysza oraz Kamila Stocha, a także licznych zawodów lekkoatletycznych. Był na 19 igrzyskach olimpijskich, pierwszy raz 44 lata temu w Moskwie. W 2019 roku, w dniu swoich 70. urodzin, ogłosił zakończenie bogatej kariery.

- To były moje dziesiąte zimowe igrzyska olimpijskie i po nich przyszedł czas pożegnania. Mam już następcę, który będzie niósł to wszystko na swoich barkach, wszystko, co było udziałem starszej generacji dziennikarskiej. Dziękuję - powiedział Szaranowicz na antenie TVP po zakończeniu konkursu drużynowego w skokach narciarskich, w których reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce.

Powodem rezygnacji z pracy były choroba Parkinsona. Pierwsze objawy Szaranowicz zaobserwował w 2014 roku, gdy komentował dla Telewizji Polskiej mistrzostwa świata w lekkoatletyce. - Nagle zacząłem wolniej kojarzyć, nie znosiłem stresu, uciekałem przed nim. To się nie łączyło z życiem dziennikarskim, które mnie regenerowało, tylko z życiem dyrektorskim. Nie mogę powiedzieć, że to były złe lata dla mnie, ale inne, wymagające innych predyspozycji - mówił słynny komentator w rozmowie z Jerzym Chromikiem. Jak przyznał, gdyby mógł cofnąć czas, to skróciłby swoją pracę dyrektorską.

Kapitalne wieści ws. Włodzimierza Szaranowicza. TVP ogłasza: "Powraca!"

W środę 8 maja TVP Sport przekazał fantastyczne informacje na temat legendy. "Włodzimierz Szaranowicz powraca!" - napisała redakcja na portalu X. Jak się okazuje, Szaranowicz będzie pisał felietony do portalu sport.tvp.pl.

Na te wieści błyskawicznie zareagowali internauci. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Nikt nie oczekiwał, każdy potrzebował", "Legenda w końcu wraca", "Wow", "Szacunek dla Mistrza!" - czytamy.