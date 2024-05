Sędzia Szmydt powiązany z kibolami czołowego klubu ekstraklasy?! Są nowe ustalenia

Tomasz Szmydt to były mąż Emilii Szmydt, która również była zamieszana w "aferę hejterską" w resorcie sprawiedliwości. Wówczas oczerniano sędziów, którzy krytycznie reagowali na działania rządu PiS. Wskutek głośnego incydentu po zaledwie roku mężczyzna stracił pracę w Krajowej Radzie Sądownictwa, gdzie pełnił rolę szefa Biura Prawnego. W 2022 r. postanowił ujawnić nieetyczne działania "dobrej zmiany", a teraz przebywa na Białorusi, gdzie poprosił o "azyl polityczny". - Przyjechałem do państwa, gdyż jest to wyraz protestu przeciwko temu, jak jest prowadzona polityka Polski wobec Białorusi i wobec Rosji - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Szokujące doniesienia ws. Tomasza Szmydta. Może być zamieszany w grono kibicowskie

Nowe informacje w jego sprawie przekazała w środę stacja RMF FM. "Służby specjalne badają aktywność sędziego Tomasza Szmydta w środowisku kibiców piłkarskich" - czytamy. Rzekomo sędzia nawoływał wpływowych pseudokibiców Śląska Wrocław do "podgrzewania nastrojów antyukraińskich", dlatego na ich stadionie często wisiały transparenty, które uderzały w Ukrainę. Dodatkowo trwają próby zbadania, czy nie próbował przeprowadzić podobnych działań w Warszawie.

Gdyby tego było mało, służby starają się ustalić, czy nie miał nic wspólnego z Polakami, którzy w marcu mieli w Wilnie brutalnie napaść na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa. Najpierw agresorzy wybili szybę w aucie ofiary, następnie mieli spryskać mu twarz gazem pieprzowym, a na koniec zaczęli go bić młotkiem. Jednym z nich był Maksymilian K. znany w środowisku kibiców warszawskiego klubu. "Po jego zatrzymaniu fanatycy Legii przesyłali mu pozdrowienia za pośrednictwem transparentów umieszczonych na trybunach" - wyjaśniono.

To jednak nie koniec, ponieważ RMF FM podaje, że niektórzy pseudokibice byli zaangażowani "w bardzo korzystny dla Moskwy przerzut nielegalnych migrantów z Azji i Afryki przez Polskę na zachód Europy". W tej sprawie Szmydt również stał się podejrzanym. Prokuratura potwierdziła w środę, że rozpoczęła właśnie szczegółowe dochodzenie wobec sędziego z artykułu Kodeksu karnego dot. szpiegostwa. Grozi mu nawet dożywocie.

Tusk chce odebrać Szmydtowi immunitet. "Jego działania noszą znamiona zdrady państwa"

Premier Donald Tusk zwrócił się do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, aby wspólnie z sądem dyscyplinarnym, a gdy zajdzie taka potrzeba, to Sądem Najwyższym, podjąć natychmiastowe działania, by odebrać Szmydtowi immunitet.

- Jest formalnie ciągle sędzią. Żeby podjąć kolejne czynności, trzeba mu zdjąć mu immunitet. Mówimy o człowieku, którego działania noszą znamiona zdrady państwa, dlatego są tu potrzebne nie rutynowe, tylko nadzwyczajne, jeśli chodzi o tempo, działania - podsumował.