Przełom ws. prawdziwej perełki w Warszawie. Minister ogłasza. "Polska tego potrzebuje"

Lata temu był projekt, by w pobliżu Stadionu Narodowego powstała ogromna hala sportowo-widowiskowa na ok. 20 tys. miejsc. Temat jednak upadł za czasów poprzedniej władzy. Do prac nad budową hali chce wrócić minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Szef resortu przyznał, że już zostały poczynione odpowiednie kroki, by ten proces wreszcie ruszył. Wiele powinno się wyjaśnić w przeciągu kilku najbliższych tygodni.

3 Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl