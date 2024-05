- To będzie wielki dzień. Nasi wrogowie oraz ich przyjaciele zrobią wszystko, aby wytworzyć negatywną atmosferę. Ale my się nie poddamy. Prawda i zwycięstwo będą po naszej stronie! - perorował były rosyjski hokeista Andriej Nazarow.

49-letni Nazarow w ten sposób celebrował wtorkową inaugurację piątej kadencji rządów Władimira Putina. Rosyjski dyktator w połowie marca bez problemu wygrał kolejne wybory na prezydenta Rosji. Organizacje demokratyczne zgodnie uznały je za farsę.

Rekordowy wynik Putina, czyli aż 87,3 proc. przy najwyższej w historii Rosji frekwencji (77,4 proc.), uznano za całkowicie niewiarygodny. Hipotetyczni rywale Putina w wyborach, czyli Nikołaj Charitonow, Władisław Dawankow oraz Leonid Słucki zdobyli mniej niż pięć proc. głosów.

Piąta kadencja Putina, który rządzi Rosją od 2000 r., potrwa do 2030 r. Dzięki zmianom, jakie sam prezydent wprowadził do konstytucji, 71-latek będzie mógł sprawować urząd aż do 2036 r. Inauguracja jego kolejnej kadencji była w Rosji wielkim świętem.

Na ceremonię przybyli rosyjscy ministrowie, urzędnicy, deputowani i przedstawiciele Patriarchatu Moskiewskiego. Pojawili się także dyplomaci państw współpracujących z Rosją. Na Kremlu nie pojawiła się większość przedstawicieli państw Unii Europejskiej.

- Los Rosji zostanie określony tylko przez nas. Widzę głębokie zrozumienie naszej historycznej roli w obronie naszego wyboru, naszej wolności i narodowych interesów. Przejdziemy przez ten trudny okres i odniesiemy sukces - mówił we wtorek Putin.

Putin zapowiedział zwiększenie zadowolenia ze sportu

Jego przemówienie i pierwsze działania w piątej kadencji nie ograniczyły się jednak tylko do polityki, wojny w Ukrainie i stosunków międzynarodowych. Putin część czasu poświęcił też sportowi. I nie chodziło jedynie o igrzyska w Paryżu czy igrzyska przyjaźni, jakie Rosja zorganizuje we wrześniu w Moskwie i Jekaterynburgu.

W dekrecie dotyczącym rozwoju Federacji Rosyjskiej Putin zlecił zwiększyć zadowolenie Rosjan z warunków uprawiania sportu. "Podniesienie poziomu zadowolenia obywateli z warunków wychowania fizycznego i sportu do 2030 r." - tak brzmi oficjalny cel zapisany w rozporządzeniu.

Putin zalecił też zwiększenie opieki zdrowotnej nad obywatelami w wieku produkcyjnym. Ma być ona oparta o kształtowanie świadomości zdrowego trybu życia, tworzenie warunków do zapobiegania chorobom oraz przyciąganie obywateli do systematycznych zajęć sportowych.

- Nasz prezydent dba nie tylko o to, co na zewnątrz. Będziemy nadal rozwijać sport w naszym kraju i krzewić kulturę fizyczną wśród młodych ludzi - ekscytował się znany rosyjski komentator sportowy Dmitrij Guberniew.

"Gwarancja stabilności i rozwoju"

Nie był to jedyny przedstawiciel świata sportu, który odniósł się do prezydenckiej inauguracji Putina. Oczywiście w pozytywnym tonie. Ale już chyba wszyscy zdążyliśmy przywyknąć do tego, że w Rosji inaczej się nie da, że to stan umysłu i wszechobecna propaganda - głównie na użytek wewnętrzny - która zwykle w takich chwilach przybiera na sile.

Na inaugurację Putina na Kremlu zaproszeni zostali nie tylko najbardziej znani i najważniejsi politycy, ale również trenerzy, byli i aktywni sportowcy, a nawet dzieci: 12-letnia Jelena Kostylewa i rok młodsza Waleria Litwinczewa. To rosyjskie łyżwiarki figurowe, absolwentki specjalnego programu zorganizowanego przez Centrum Edukacyjne "Sirius" w Soczi, które powstało z inicjatywy samego prezydenta.

Przemówienie i pomysły Putina spotkały się z wielką euforią ze strony przedstawicieli świata sportu. - Wszystko przebiegło perfekcyjnie, na najwyższym poziomie. Przemówienie prezydenta było pełne znaczeń i emocji. Możemy być pewni, że on ochroni kraj i jego obywateli - powiedział dwukrotny mistrz olimpijski w pływaniu Jewgienij Ryłow.

- Wszystko było takie uroczyste i podniosłe. Widziałem wiele szczęśliwych twarzy i oczu pełnych jedności. Od Putina biła niesamowita aura i energia. Ludzie mu ufają, bo wiedzą, że tylko z nim pokonamy wszystkie trudności. Jesteśmy gigantem z wielkimi zasobami, ale przede wszystkim z wyjątkowymi ludźmi. Razem zmierzamy do wielkiego dobrobytu - dodał były łyżwiarz figurowy, Jewgienij Pluszczenko.

Były też wypowiedzi bardziej skupione na sporcie. - Postęp, jaki nastąpił w rozwoju nowoczesnego sportu, nie byłby możliwy bez prezydenckich inicjatyw i jego stałej kontroli nad nimi. Dla mnie Putin jest mentorem i wzorem osoby, do której każdy powinien dążyć. To silny i niezawodny przywódca, prawdziwy Rosjanin - mówił szef rosyjskiej federacji boksu Umar Kremlew.

- Wybierając Putina, Rosjanie pokazali, że troszczą się o przyszłość i rozwój swoich dzieci. Dzięki prezydentowi nasz sport stale się rozwija i dzięki temu możemy pokazywać naszą siłę na arenie międzynarodowej. Postawa Zachodu tego nie zmieni. Ufajmy naszym wartościom - dodała trenerka rosyjskich gimnastyków, Irina Winer-Usmanowa.

- Od ponad 20 lat jesteśmy kojarzeni z silnym, mądrym i uczciwym przywódcą. Pod przywództwem Putina staliśmy się jedną z największych gospodarek świata, odnieśliśmy ogromny sukces w nauce, kulturze, rozwoju wysokich technologii i oczywiście w sporcie - stwierdził wiceprezes rosyjskiej federacji hokeja na lodzie Roman Rotenberg.

Peany rosyjskiego środowiska sportowego są zrozumiałe. Putin obsypuje je złotem, znając propagandową moc sportu. Do tej pory wykorzystywał go, np. organizując zimowe igrzyska w 2014 r., czy piłkarski mundial cztery lata później, próbując wkupić się w łaski świata. Później, już po agresji z 2022 r. na Ukrainę, chciał w ten sposób wrócić do wielkiego sportu i międzynarodowych zawodów. A teraz próbuje chociaż zyskać nieco aprobaty wewnątrz kraju.

- Za rządów Putina zorganizowaliśmy igrzyska, mistrzostwa świata w piłce nożnej oraz hokeju na lodzie i kilka innych bardzo ważnych imprez sportowych. Za każdym razem stawaliśmy na wysokości zadania i zawsze słyszeliśmy same pozytywne opinie o naszych imprezach. Bez względu na zewnętrzne problemy Putin jest gwarancją stabilności i rozwoju - podsumował Rotenberg.