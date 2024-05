Dwukrotny mistrz Europy zginął na froncie. Miał tylko 30 lat. "Wielki smutek"

Ołeksandr Pielieszenko przez lata z ogromnymi sukcesami trenował podnoszenie ciężarów. Po wybuchu wojny w lutym 2022 r. szybko wstąpił do ukraińskiej armii. W poniedziałek napłynęły na jego temat tragiczne informacje. - Od pierwszych dni inwazji Oleksandr zaciągał się w szeregi Sił Zbrojnych i działał w nich na pełną skalę. Wczoraj (w niedzielę 5 maja - przyp. red.) otrzymaliśmy smutną wiadomość o jego śmierci - poinformował na Telegramie Narodowy Komitet Olimpijski Ukrainy.

Koszmar. Ukraiński sportowiec zginął w walce z Rosją

Hołd zawodnikowi, który zginął w obronie swojego kraju, złożył także ukraiński związek podnoszenia ciężarów. - Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że przestało bić serce zasłużonego mistrza sportu Ukrainy, dwukrotnego mistrza Europy w podnoszeniu ciężarów Ołeksandra Pielieszenki. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i wszystkim, którzy znali Ołeksandra - napisano w specjalnym oświadczeniu.

Pielieszenko największe sportowe sukcesy odnosił w lata 2015-2017. Wtedy to dwa razy sięgał po złoty medal mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów w kategorii do 85 kg. W 2016 r. reprezentował Ukrainę na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. W dwuboju uzyskał wynik 385 kg i zajął wówczas czwarte miejsce. Do brązowego medalu zabrakło mu tylko pięciu kilogramów. Blisko podium był także w mistrzostwach świata w 2015 r., gdy również był czwarty. Karierę Pielieszenki zatrzymała jednak dopingowa wpadka. W 2018 r. został zawieszony po wykryciu w jego organizmie niedozwolonych substancji. Okres dyskwalifikacji miał upłynąć w 2026 r.

Według agencji AP podczas wojny zginęło ponad 400 ukraińskich sportowców i ludzi związanych ze sportem. To rodzi dalsze wątpliwości, czy MKOl postąpił słusznie, dopuszczając do udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu zawodników z Rosji i Białorusi.