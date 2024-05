Tak wygląda najsilniejszy człowiek na świecie. Musiał się przeprowadzić, bo był za duży

Kolejny sukces Toma Stoltmana. Szkot wygrał zawody strongmanów, które odbyły się w niedzielę, 5 maja. Do rywalizacji przystąpiło dziesięciu siłaczy. Zmierzyli się oni w sześciu konkurencjach. Stoltman nie miał sobie równych. 29-latek zdobył 53 punkty na 60 możliwych. Drugie miejsce zajął Kanadyjczyk Mitchell Hooper, który uzyskał 47,5 punktów, a trzecie Amerykanin Evan Singleton z 36 "oczkami".

REKLAMA

Zobacz wideo Więcej niż piłkarz. Mbappe to bohater dzisiejszej Francji. "Mały Obama"

Tom Stoltman po raz trzeci został najsilniejszym człowiekiem świata. Dokonał tego pomimo przeciwności losu

Dla Stoltmana było to trzecie złoto mistrzostw świata. Wcześniej takiego wyczynu dokonał w 2021 i 2022 roku. W jego mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie z ceremonii wręczenia nagród. W ciągu zaledwie kilku godzin otrzymał ponad 2 tys. polubień. W komentarzach pod wpisem popłynęły się gratulacje od fanów oraz głosy uznania "Legenda", "Dajesz", "Jesteś niesamowity Tom", "Jestem dumny z Ciebie" - napisali internauci.

Na jego profilu na Instagramie nie zabrakło również krótkiego filmu, podsumowującego niedzielne zawody. Tom Stoltman nie ukrywał, że zwycięstwo nie byłoby możliwe bez wsparcia najbliższych. "To sprawa rodzinna" - napisał. Do opisu dodał trzy emotikonki niebieskich serc. - Od dawna pracowałem na swój trzeci tytuł, a zdobycie go przed ukończeniem 30 roku życia jest wspaniałym uczuciem - mówił na spotkaniu z mediami, cytowany przez "The Sun".

Bycie najsilniejszym człowiekiem świata ma też swoje minusy. W jednym z ostatnich wywiadów szkocki sportowiec zaskoczył. 29-latek ujawnił, że wyprowadził się ze swojej posiadłości w Alness do luksusowej willi ze względu na wielkość swojego ciała. Jak przyznał, nie mógł pomieścić się w wannie, a kuchnia stawała się dla niego coraz mniejsza. Wolny czas lubi spędzać poza miejscem zamieszkania. W zeszłym roku wraz z żoną wybrał się na koncert Beyonce, a w 2022 roku do Disneylandu.

Dojście na sam szczyt było dla niego bardzo trudne, ale pomimo przeciwności losu, jakie na niego spadły, nie poddał się. W wieku 5 lat zdiagnozowano u niego autyzm. W okresie nastoletnim też nie miał łatwo. W szkole był prześladowany przez rówieśników, o czym mówił w filmie "The Gym Saved My Life".