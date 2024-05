Nie żyje 30-letni mistrz Europy. Zginął walcząc za swój kraj

Pielieszenko był swego czasu jednym z czołowych sztangistów w Europie. W kategorii do 85 kilogramów zdobył tytuł mistrza Starego Kontynentu zarówno w 2016 jak i 2017 roku. Wystartował też na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku, gdzie otarł się o medal zajmując czwarte miejsce.

Kariera utytułowana, ale nie bez skazy

Jego sportowa kariera miała też i mroczną stronę. Jak to niestety często w przypadku sztangistów bywa, rozumiemy przez to wpadkę dopingową. W kwietniu 2018 roku kontrola wykazała substancję maskującą zakazany chlortalidon w jego organizmie. Został tymczasowo zawieszony do roku 2026.

Walczył od pierwszych dni

Gdy w 2022 roku Rosja dokonała krwawego najazdu na terytorium Ukrainy, Pielieszenko już w pierwszych dniach inwazji zaciągnął się o armii. Niestety został jedną z bardzo wielu ofiar tej wojny. O jego śmierci poinformowała dziś ukraińska federacja podnoszenia ciężarów.

W komunikacie możemy przeczytać: "Z wielkim smutkiem informujemy, że dzisiaj serce dwukrotnego mistrza Europy w podnoszeniu ciężarów Ołeksandra Pielieszenki, przestało bić. Rodzinie i wszystkim, którzy znali Ołeksandra składamy szczere kondolencje".

Ołeksandr Pielieszenko miał 30 lat. Jest pierwszym olimpijczykiem, który zginął w trakcie wojny w Ukrainie.