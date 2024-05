Obrzydliwy skandal podczas MŚ. Brytyjczycy w szoku. Kamera przyłapała pedofila?

Trwają mistrzostwa świata w snookerze, odbywające się nieprzerwanie od 1977 roku w Crucible Theatre w brytyjskim Sheffield. Snooker nie jest raczej sportem kojarzącym się z wieloma skandalami i kontrowersyjnymi sytuacjami. Tym razem stało się inaczej, a sprawa jest bardzo niepokojąca.

REKLAMA

Zobacz wideo Załamany Kamil Grosicki: Przepraszam! Zawiedliśmy, ja zawiodłem

Do zdarzenia doszło w trakcie rozmowy z siedmiokrotnym mistrzem świata w snookerze Stephenem Hendrym, który był gościem studia BBC w Crucible Theatre. Za plecami rozmawiających widać było tłum kibiców zgromadzonych wokół studia. To właśnie pośród nich widzowie BBC dostrzegli coś, co zszokowało całą Wielką Brytanię.

Ohydne zachowanie jednego z kibiców

Jeden z mężczyzn stojących pośród tłumu w pewnym momencie nachylił się nad ucho stojącego przed nim chłopca. Przez chwilę szeptał mu coś do ucha, po czym postanowił go w to ucho... ugryźć. Gdy tylko dziecko zaczęło machać do kamery, a mężczyzna zorientował, że jest niemal w centrum wizji, po chwili konsternacji również zaczął machać.

W Internecie i mediach zawrzało. Sprawa trafiła na policję, jako iż zaszło podejrzenie, że doszło do przejawu pedofilii względem nieletniego. Szybko ustalono też, że sprawca całego zajścia to 42-letni Włoch, mieszkaniec Mediolanu, który niemal natychmiastowo usunął swe konta w mediach społecznościowych. Na ten moment brytyjska policja kontynuuje dochodzenie.