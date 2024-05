Nie uwierzycie, co zamierza Marcin Gortat. "To szalone, ale kocham to"

Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers - takie kluby NBA znajdziemy w CV Marcina Gortata, który zadebiutował w najlepszej lidze koszykarskiej świata w 2008 roku. Od tamtej pory zaczął się jego amerykański sen. Po 12 latach Gortat zakończył karierę. Skupił się na prowadzeniu swojej fundacji "Mierz wysoko" oraz stał się dużo bardziej aktywny w mediach społecznościowych. Tam szczególnie w ostatnim czasie bardzo krytycznie wypowiadał się nt. obecnej opozycji w polskiej polityce.

Gortat zaskoczył. Szykuje się do wielkiego wyzwania. "Muszę robić wiele szalonych rzeczy"

Marcin Gortat nie zapomina również o aktywności fizycznej, a konkretnie jej ekstremalnej odmianie. Niedawno 40-latek poinformował na Instagramie, że miał okazję wziąć udział w morderczym kursie przetrwania, który został przygotowany przez specjalistów z jednostki GROM. Z relacji byłego sportowca wynika, że wysiłek był niezwykle wyczerpujący.

"Przez 72h byłem praktycznie przeorany fizycznie, psychicznie i mentalnie. Przegłodzony (na własne życzenie), przemarznięty do punktu hipotermii, przemoczony przez 71 z 72h godzin i kompletnie wycieńczony ostatniego dnia" - pisał. To jednak nie koniec szalonych planów Gortata związanych z wojskową aktywnością.

Okazuje się, że teraz planuje udać się na szkolenie organizowane przez specjalne siły Wojska Polskiego, co zdradził w rozmowie z Johnem Wallem w jego podcascie Draft Kings. - Chcę podjąć wyzwanie wojskowe. Za kilka miesięcy zamierzam spróbować przejść szkolenie sił specjalnych i spróbować zdobyć szacunek, który chciałbym mieć. Jako 40-letni facet nie będzie to łatwe. Muszę robić wiele szalonych rzeczy, podciągnięcia, brzuszki i pompki - powiedział.

Co ciekawe, nie są to pierwsze doświadczenia byłego koszykarza NBA z wojskiem. We wspomnianym wywiadzie zdradził również, że jest licencjonowanym medykiem wojskowym. - Muszę przebiec trzy kilometry w 12 minut, co jest dość wyczerpujące. Muszę pływać pod wodą 100 m w określonym czasie. To szalone, ale kocham to. Lubię to robić. Ukończyłem też szkolenie dla medyka wojskowego. Jestem teraz certyfikowanym wojskowym medykiem. Więc mogę teraz robić różne rzeczy z igłami i innymi rzeczami - dodał.