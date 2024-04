Karp gigant. Nie do wiary, ile on ważył

Wędkarstwo karpiowe staje się coraz bardziej popularne. Wędkarze z całego świata próbują złapać wielkie okazy na specjalnie przystosowanych do tego łowiskach. Inni szukają szczęścia również na dzikich wodach. Ogromnych przedstawicieli tego gatunku można złowić w Polsce. Rekord został ustanowiony w zeszłym roku (37,775 kg).

Gigantyczny karp złowiony w Anglii

Wielkie karpie występują również w Anglii. Jak informuje "The Sun", Naomi Turner niedawno złapała tam rybę ważącą 72 funty, czyli prawie 33 kilogramy. Jest to największa ryba złowiona przez kobietę w Wielkiej Brytanii. Karp został złapany na specjalnym łowisku Holme Fen Fishery niedaleko Ely w Cambs. Nazywa się Pashley, a wędkarka polowała na niego aż 48 godzin. Początkowo zarzucała zestaw na płytkich wodach, ale przełom nastąpił, dopiero gdy przeniosła swoje zestawy nieco głębiej.

"To był moment, na który czekałam. Od jakiegoś czasu chciałam złapać Pashleya, ale nie spodziewałam się, że to się stanie. Kiedy uświadomiłam sobie, co w końcu znalazł się w moim podbieraku, oszalałam z radości" - napisała na Facebooku. Dziennikarze jako ciekawostkę podali, że złowiony przez nią karp ważył więcej niż dog niemiecki.

Karp jest gatunkiem słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych. Można go spotkać niemal w każdym zbiorniku wodnym - od wielkich rzek po jeziora. Do Polski trafił w XIII wieku. Światowy rekord wynosi aż 51,2 kilograma. Został złowiony przez Michela Schoenmakersa na łowisku Euro Aqua na Węgrzech w 2018 roku. Był to pierwszy karp złowiony na wędkę, który przekroczył 50 kilogramów.