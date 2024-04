Partnerka perełki robi furorę w całym kraju. Zaczynała w fast foodach, a teraz...

Mason Mount to wychowanek londyńskiej Chelsea, który podczas zeszłorocznego letniego okna transferowego przeniósł się do Manchesteru United. Jak na razie 25-latek nie może odnaleźć się w nowym zespole, jednak ostatnio nie to jest głównym tematem angielskich mediów. Dziennikarze rozpisują się nt. jego partnerki, która zaczynała karierę w restauracji McDonald's, a obecnie robi karierę w mediach społecznościowych.

