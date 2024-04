Kapitalny występ Polaka! Wynik na miarę mistrzostwa świata

O Jakubie Majerskim po raz pierwszy bardzo głośno zrobiło się w lipcu 2021 roku na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Właśnie wtedy Polak w finale zajął wysokie, piąte miejsce motylkiem. - Majerski to objawienie igrzysk w polskiej reprezentacji. W eliminacjach miał trzeci czas, pobił rekord życiowy, który zarazem jest rekordem Polski - 50,97. W półfinale popłynął gorzej (51,24), ale to wystarczyło, by z siódmym czasem wejść do finału. W nim znów popłynął najszybciej w życiu - 50.92 - pisał wtedy Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Majerski z brązowym medalem na MŚ w Dosze! "Mnóstwo szczęścia"

Jakub Majerski błyszczy formą. Taki wynik dałby mu złoto MŚ

Teraz Jakub Majerski świetnie spisał się na mistrzostwach Polski rozegranych w Lublinie. 23-letni pływak AZS AWF Katowice rywalizował na 100 metrów stylem motylkowym.

Majerski cieszył się ze złotego medalu. Drugi był Adrian Jaśkiewicz (UKS G-8 Bielany Warszawa), trzeci Paweł Korzeniowski (Grupa 5styl), a czwarty Mateusz Chowaniec (AZS AWF Katowice). Dwaj ostatni wypełnili minimum na czerwcowe mistrzostwa Europy w Belgradzie.

Wynik MP w pływaniu w Lublinie Screen Twitter TVP Sport

Majerski miał świetny czas - 51,06. Co ciekawe, dałby on mu złoty medal mistrzostw świata, które zostały rozegrane w lutym tego roku w Dausze. Wtedy Polak zajął trzecie miejsce (51,32 s.), a wygrał Portugalczyk Matos Ribeiro (51,17 s.).

- W kapitalnej formie jest Jakub Majerski. Wynik z finału mistrzostw Polski (51.06) dałby mu złoto ostatnich mistrzostw świata! - napisał na Twitterze Mateusz Górecki, dziennikarz i wydawca TVP Sport.

Dwa lata temu Jakub Majerski zdobył brązowy medal na mistrzostwach Europy. Miał czas 51,22 s. na 100 metrów stylem motylkowym.

W ubiegłym roku Majerski wypełnił minimum na igrzyska olimpijskie w Paryżu, wygrywając finał Uniwersjady Chengdu 2023 na dystansie 100 m stylem motylkowym. Miał czas 51.41.

Pływanie na IO w Paryżu odbędzie się w dniach 27 lipca - 4 sierpnia tego roku.