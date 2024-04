Nie do wiary! Gortat ujawnił, ile wydawał jednego wieczoru. "Ludzie łapią się za głowy"

Marcin Gortat jest jednym z najlepszych polskich koszykarzy w historii. W 2008 roku zadebiutował w NBA w barwach Orlando Magic. Rok później jako pierwszy Polak w historii awansował do finału najlepszej koszykarskiej ligi świata. Po odejściu z Orlando Magic występował również w Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers. Karierę zakończył w 2020 roku.

Marcin Gortat wydał ogromną sumę w nocnym klubie

Dzięki grze w NBA Gortat zarabiał niemałe pieniądze, które lubił również wydawać. Na ten temat porozmawiał z Łukaszem Kadziewiczem w programie na kanale YouTube Przeglądu Sportowego. Były siatkarz spytał go, ile najwięcej wydał w nocnym klubie w jeden wieczór.

- Samemu 10, 11, 12 tysięcy dolarów (prawie 50 tysięcy złotych - przyp. red.) - odpowiedział. - A z kolegami? - dopytał Kadziewicz. - Największy chyba mieliśmy blisko 30 tysięcy dolarów (ponad 120 tysięcy złotych - przyp. red.). Na czterech rozbliliśmy - dodał Gortat.

Temat zarobków Gortata został również poruszony w jego rozmowie z portalem WP SportoweFakty. Były koszykarz potwierdził, że jego obecny majątek wyceniany jest na około 450-500 milionów złotych, ale nie jest to do końca policzalne, ponieważ sporą część pokrywają aktywa.

- Dostaję 33 tysiące złotych emerytury, ale gdy powiem, że ogrodnikowi płacę 1200 złotych za trawę, za czyszczenie basenu 600 złotych, to ludzie się łapią za głowy. Jak powiem, że za chleb płacę 25 złotych, to też powie mi: "Jezu jak możesz tyle za chleb płacić" - tyle wszystko kosztuje! Emerytura jest po części adekwatna do tego, ile lat grałem w NBA - powiedział.