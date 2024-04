Nie żyje Adrian Lehmann. Tragedia przed igrzyskami w Paryżu. "Zasnął na zawsze"

Adrian Lehmann triumfował w ubiegłym roku w mistrzostwach Szwajcarii w maratonie z rekordem życiowym 2:11.44. Był zatem jednym z głównych kandydatów do wyjazdu na igrzyska olimpijskie do Paryża, a kwalifikację miał wywalczyć 21 kwietnia w Zurychu, gdzie musiał przebiec nieco ponad 42 kilometry. Mimo że w ubiegłym sezonie odniósł zwycięstwo w tych zawodach, to niestety nie było mu dane obronić triumfu.

REKLAMA

Zobacz wideo Nieoczekiwane problemy wyprawy "Pateca" na Mount Everest! Adam Bielecki komentuje

Nie żyje maratończyk Adrian Lehmann. "Zasnął na zawsze"

Rodzina Lehmanna poinformowała w niedzielę Szwajcarski Związek Lekkiej Atletyki, że zawodnik zmarł w wyniku zawału. Podczas czwartkowego treningu przeżył atak serca, po którym błyskawicznie trafił do szpitala. Choć udzielono mu pierwszej pomocy i wydawało się, że sytuacja została opanowana, to w sobotę "zasnął na zawsze".

"Nie było można mu pomóc mimo najlepszej opieki medycznej. Konsekwencje okazały się poważniejsze, niż zakładano" - czytamy w komunikacie Athletics Association. Poproszono również, aby uszanować prywatność rodziny zmarłego.

Na śmierć sportowca szybko zareagował sam prezes Swiss Athletics Christoph Seiler. "Jesteśmy pogrążeni w głębokim smutku i niesamowicie przerażeni tą wiadomością. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie Adriana i wszystkim jego przyjaciołom. Życzymy im dużo siły w tym trudnym czasie" - oznajmił.

Federacja zacytowała również specjalną wiadomość jego bliskich. "Oprócz pasji i wielkiego zaangażowania jako sportowca, był również ceniony za wspaniały charakter. Mamy nadzieję, że tak właśnie zostanie zapamiętany" - przekazano.

Ostatecznie zawody w Zurychu wygrał Kenijczyk Mark Kosgey Kiptoo. Osiągnął czas 2:12:31.