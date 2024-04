Miarka się przebrała. Beckham pozywa znanego aktora. Na stole miliony dolarów

W 2007 roku David Beckham odszedł z Realu Madryt do LA Galaxy, stając się ambasadorem piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych. Obecnie legendarny piłkarz jest właścicielem Interu Miami, w którym występuje Lionel Messi czy Luis Suarez. To jednak niejedyna płaszczyzna biznesowa, na której działa Beckham. Oprócz własnej kolekcji perfum czy bielizny kilka lat temu rozpoczął współpracę z Markiem Wahlbergiem - aktorem, z którym zaprzyjaźnił się po przeprowadzce za ocean.

Beckham pozwał dawnego przyjaciela. Poszło o pieniądze

Kilka lat temu 115-krotny reprezentant Anglii wszedł w nowy biznes, w ramach którego miał promować sieć siłowni F45. W jego mediach społecznościowych pojawiały się specjalne filmiki z treningów czy spersonalizowane ćwiczenia. Współwłaścicielem tego projektu jest wspomniany Mark Wahlberg i jego wspólnicy.

Okazuje się, że finalnie David Beckham miał stracić na tym interesie aż 8,5 miliona dolarów. Dlaczego? Anglik twierdzi, że obiecano mu udziały w spółce, które miał otrzymać na początku 2022 roku. Wtedy akcje sieci siłowni były warte około 12 dolarów. Mijały miesiące, a Beckham nadal nie otrzymał należnego "kawałka tortu". W kolejnych miesiącach wartość spółki spadła do zaledwie trzech dolarów, co rozwścieczyło byłego piłkarza Realu Madryt. Poczuł się oszukany. Sprawa toczyła się przez wiele tygodni, aż w końcu w październiku 2022 Beckham wraz z golfistą Gregiem Normanem złożyli pozew przeciwko F45 w kalifornijskich sądach.

"Daily Mail" podaje, że sędzia miał nakazać obu byłym sportowcom, aby złożyli osobne pozwy. Do niedawna firma David Beckham Ventures Ltd (DBVL) domagała się od F45 odszkodowania w wysokości aż 18,85 miliona dolarów. Teraz według angielskiej gazety sprawa dotyczy bezpośrednio odszkodowania od grupy inwestycyjnej Mark Wahlberg Investment Group, która należy do znanego aktora oraz założycieli F45 - Adama Gilchrista i Roba Deutscha. Wahlberg został mniejszościowym udziałowcem F45 w 2019 roku.

Żadna ze stron nie ma zamiaru odpuścić. David Beckham już dawno skasował wszystkie posty na Instagramie, w których promował F45. Za to w mediach społecznościowych sieci siłowni nadal możemy dostrzec zdjęcia trenującego Anglika.

Obecnie akcje spółki Marka Wahlberga oscylują w granicach... 15 centów, a firma boryka się z wielkimi problemami. Mimo to aktor i jego wspólnicy twierdzą, że zarzuty Beckhama są bezpodstawne i nieuzasadnione.