W ostatnich dniach dowiadujemy się coraz więcej nt. kolejnych wzmocnień ekipy TVP Sport na czas Euro 2024. Stacja poinformowała, że w trakcie turnieju w Niemczech jednym z ekspertów będzie Łukasz Piszczek, a komentatorem Mateusz Święcicki, który zostanie "wypożyczony" na czas Euro z Eleven Sports.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki o młodych zawodnikach w kadrze: Znają swoje miejsce w szeregu

Jakub Polkowski dołącza do ekipy TVP Sport

W czwartek poranek dowiedzieliśmy się, kto oficjalnie został nowym wicedyrektorem TVP Sport. Przekazał to sam zainteresowany, czyli Jakub Polkowski. "Oficjalnie już mogę potwierdzić, że dołączyłem do TVP Sport. Dzięki za zaufanie Kubie Kwiatkowskiemu i bierzemy się do pracy, żeby w pierwszej kolejności jak najlepiej opakować nadchodzące Euro 2024 oraz Igrzyska w Paryżu" - przekazał we wpisie na portalu X (dawniej Twitter).

Tym samym potwierdziło się to, o czym pisał portal Meczyki.pl na początku kwietnia. "Polkowski zastępuje w roli kierującego redakcją Sebastiana Staszewskiego. Będzie odpowiadał za redakcję i produkowane przez nią treści, przygotowanie transmisji najważniejszych wydarzeń sportowych czy rozwijanie oferty programowej anteny wspólnie z dyrektorem TVP Sport - Jakubem Kwiatkowskim" - informowano wtedy.

Pod koniec grudnia Polkowski po ponad dwóch lat odszedł z Canal+ Sport. Wtedy z prywatnym nadawcą rozstała się także Maja Strzelczyk, którą kibice mogą obecnie oglądać właśnie na antenie TVP Sport. Do Telewizji Polskiej w ostatnim czasie dołączył także Marcin Feddek z Polsatu Sport.

Polkowski cały czas będzie pracował w Foot Trucku, którego tworzy wraz z Łukaszem Wiśniowskim. Wcześniej Polkowski pracował m.in. w Weszło, Newonce Sport, a w latach 2014-2018 w PZPN, współtworząc projekt Łączy Nas Piłka.