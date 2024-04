Żona Krychowiaka zapozowała w bikini tuż przez zawodami. Pokazała wyrzeźbione ciało

Polscy kibice Celię Jaunat znają przede wszystkim jako żonę Grzegorza Krychowiaka. Para jest razem od 2011 roku. Francuzka nie ukrywa, że do jej największych pasji należy moda - tym samym pasuje do męża, który już jako reprezentant Polski szokował niecodziennymi kreacjami. Teraz modelka szykuje się do zawodów, na których ukaże się w bikini. Tuż przed końcem przygotowań pokazała najnowsze zdjęcia.

