Schreiber nie wytrzymała. Reaguje na wpisy Protasiewicza. "Mogą mi naskoczyć"

Debiut we freak-fightach, niedoszła walka z "Gohą Magical", którą zatrzymała policja, rozstanie z mężem oraz powrót do wojska - tak w skrócie wyglądały ostatnie miesiące z życia Marianny Schreiber. W międzyczasie zawodniczka Clout MMA nie przestała komentować tego, co dzieje się w polskiej polityce. A dzieje się naprawdę dużo.

Schreiber odniosła się do wpisów Protasiewicza. "Niekończąca się impreza"

W niedzielę 14 kwietnia Jacek Protasiewicz - wieloletni polityk PSL, poseł oraz europoseł, który w styczniu 2024 roku objął stanowisko wicewojewody dolnośląskiego - rozpoczął publikację serii dziwacznych i skandalicznych wpisów w mediach społecznościowych. Dodał m.in. zdjęcie swojej partnerki z wymownym opisem: "Przystępujemy do niedzielnego obiadu, więc - trolle! - nie przeszkadzać!".

Następnie kłócił się z innymi politykami czy dziennikarzami. "Biedaku, nawet nie wiesz, co oznacza starcie całego parmiggiano na obiad z seniorem" - brnął dalej Protasiewicz, odpowiadając Oskarowi Szafarowiczowi oraz publikując kolejne niezrozumiałe treści. W końcu na zachowanie 56-latka zareagowała partia PSL. "Stanowczo odcinamy się od niestosownych wpisów J. Protasiewicza. Nie ma naszej zgody na działania niezgodne ze standardami etycznymi, jakie stawiamy naszym przedstawicielom w życiu publicznym. W tej sprawie zostaną podjęte odpowiednie kroki" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Do całej sprawy odniosła się także wspomniana Marianna Schreiber. 31-latka wytłumaczyła, z jakiego powodu jej zdaniem Protasiewicz rozpoczął serię skandalicznych wpisów. "Wyjaśnię genezę wpisów Jacka Protasiewicza. Od tygodnia jest to niekończąca się 'impreza', bo wszystkie znaki wskazują na to, że pan Jacek za tydzień dołączy do grona posłów. A więc nie dziwi jego podejście, oraz stwierdzenie: teraz to wszyscy mogą mi naskoczyć. Mam nadzieję, że pomogłam" - napisała na X.

Obecnie polityk PSL kolejny raz próbuje dostać się do Sejmu. Jeżeli Izabela Bodnar wygra drugą turę wyborów na prezydenta Wrocławia, wtedy Jacek Protasiewicz będzie miał możliwość przejęcia mandatu. Już w 2023 roku wicewojewoda próbował zostać posłem, startując z list Trzeciej Drogi. Teraz przez karygodne zachowanie jego kariera polityczna może stanąć pod znakiem zapytania.