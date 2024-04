Niewiarygodne, co zrobiła Polka! Kosmiczny rekord świata. Aż szczęka opada

Aleksandra Mirosław okazała się najlepsza podczas zawodów Pucharu Świata w Wujiang we wspinaczce na czas. Ponadto Polka wyrównała własny rekord świata, który wynosi 6,24. W czołowej czwórce zmagania zakończyły aż trzy Polki! To bardzo dobry prognostyk przed zbliżającymi się wielkimi krokami letnimi igrzyskami w Paryżu - nasze zawodniczki będą faworytkami do medali.

4 Eurosport Otwórz galerię Na Gazeta.pl