Tajemnica Kaki wyszła na jaw. Dlatego rozstał się żoną. Aż trudno uwierzyć

Kaka to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w XXI wieku. Był ostatnim piłkarzem, który zdobył Złotą Piłkę (2007 rok), nim zaczęła się dominacja duetu Cristiano Ronaldo - Leo Messi. Pięć lat wcześniej zadebiutował w reprezentacji Brazylii i w tym samym roku świętował złoto MŚ w Korei Południowej i Japonii. Doskonałe występy w AC Milanie, które zwieńczył zwycięstwem w Lidze Mistrzów w sezonie 2006/07, zaowocowały transferem do Realu Madryt. Florentino Perez zapłacił za niego wówczas 67 milionów euro i rozpoczął tym samym nową erę "Galacticos". Kaka kompletnie nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei i w przeciwieństwie do Cristiano Ronaldo nie zapisał się zbytnio w historii klubu.

Była żona Kaki po latach zdradziła powód rozwodu. "Był dla mnie zbyt idealny"

Po zakończeniu kariery pozostał przy sporcie i wciąż prowadzi intensywny tryb życia, którego większą część stanowią treningi. Brazylijczyk poświęca też bardzo dużo czasu rodzinie, która jest dla niego najważniejsza. Często zamieszcza w mediach społecznościowych zdjęcia ze swoją partnerką Caroliną Dias, z którą doczekał się dwójki dzieci.

Przed nią 41-latek był związany z Caroline Celico. Para wzięła ślub pod koniec 2005 roku, natomiast po 10 latach małżeństwa ogłosiła rozwód. Nie wiadomo było, jaki był konkretny powód takiej decyzji, aż do teraz. Kobieta otworzyła się w trakcie wywiadu. - Nigdy mnie nie zdradził, dobrze mnie traktował. Dał mi wspaniałą rodzinę, ale nie byłam szczęśliwa. Problem polegał na tym, że był dla mnie zbyt idealny. Cały czas czegoś mi brakowało - przekazała na antenie Tete A Theo.

Nie ma wątpliwości, że jest to dziwna historia, zwłaszcza że para poznała się jeszcze w czasach szkolnych w 2002 roku. Już rok po rozstaniu z Celico poznał obecną partnerką Carolinę. Jego była żona w 2021 roku wzięła za to ślub po raz drugi, ze swoim wieloletnim chłopakiem Eduardo Scarpą Juliao. Teraz oboje spodziewają się dziecka.

Choć Kaka nie pracuje w żadnym klubie, to niegdyś głośno mówił o tym, że chciałby spróbować sił w roli dyrektora sportowego. Bardzo imponował mu choćby Paolo Maldini z AC Milanu. - Rozmawiamy ze sobą od czasu do czasu. Studiowałem, ukończyłem trzy kursy zarządzania sportem, jeden w biznesie sportowym i jeden jako trener. Może zostanę dyrektorem sportowym? - rzucił tajemniczo.