Reprezentacja Polski przegrywa w meczu o awans na MŚ. Koszmarne wieści

Reprezentacja Polski w futsalu mężczyzn walczy o awans na finały mistrzostw świata w Uzbekistanie. Biało-Czerwoni podczas eliminacji zajęli drugie miejsce w grupie i tym samym o przepustkę do turnieju głównego muszą bić się w barażach. O tym, czy awansują zdecyduje dwumecz z Chorwacją.

Reprezentacja Polski nie dała rady Chorwacji. Awans na MŚ się oddalił

Niewiele brakowało, a Biało-Czerwoni nie musieliby grać w barażach. Do bezpośredniego awansu wystarczył im remis z Ukrainą, jednak półfinaliści ostatnich mistrzostw Europy wygrali różnicą czterech bramek i Polacy jednak "spadli" do baraży.

W piątek 12 kwietnia w Koszalinie odbyło się pierwsze z dwóch spotkań z Chorwatami. Rozpoczęło się ono bardzo dobrze dla Polaków, którzy już w trzeciej minucie prowadzili 1:0 po trafieniu Sebastiana Szadurskiego i konstruowali kolejne okazje. Niestety dziesięć minut później Perić doprowadził do wyrównania. Biało-Czerwoni dążyli jednak do powrotu na prowadzenie i udało się to już w 16. minucie. Do siatki trafił Michał Kubik. Polacy schodzili na przerwę przy prowadzeniu 2:1.

- Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, ale cieszymy się, że strzeliliśmy te dwie bramki. Musimy zagrać po przerwie lepiej w obronie i wykończyć okazje ofensywne - mówił w przerwie przed kamerami TVP Sport Szadurski.

W drugiej połowie polscy futsaliści dążyli do zdobycia kolejnych bramek. Ostatecznie sztuka ta się nie udała. Udała się z kolei Chorwatom, którzy sześć minut przed końcem 2. połowy doprowadzili do remisu. Chwilę później prowadzili już 3:2. Mecz zakończył się porażką Polaków. Rewanż odbędzie się 16 kwietnia w Zagrzebiu.

Warto dodać, że w kadrze w futsalu zadebiuotwał w tym meczu Waldemar Sobota. Były piłkarz m.in. Śląska dostał awaryjnie dowołany do kadry za jednego z kontuzjowanych graczy.